CMPC impulsará plan de inversiones por US$ 500 millones en 2019

Industria

Firma también potenciará la presencia en envases de papel para el retail, aprovechando la oportunidad que ofrece el fin del uso de bolsas plásticas.

En el marco de la inauguración de su nuevo edificio corporativo en la ciudad de Los Ángeles en el cual centralizó sus oficinas en la VIII Región y Temuco- y una semana de informar sus resultados de 2018 con utilidades históricas-, Empresas CMPC dio a conocer los lineamientos de su plan de inversión para este año, el que totalizará un monto global por hasta US$ 500 millones que destinará a sus distintas áreas de negocios.

Dentro de un horizonte que se ubica en la parte alta de un rango entre US$ 450 millones y US$ 500 millones, ese monto supone un crecimiento por más de 25% en comparación a los recursos inyectados el año pasado por US$ 383 millones.

Este año, el principal esfuerzo estará dirigido al área de celulosa con un programa de inversiones por US$ 300 millones. "Alrededor de un 50% de ese monto son las inversiones forestales que son parte del negocio de celulosa, como plantaciones y construcción de caminos que son parte del plan de mantención, y hay otros US$ 150 millones que son en general proyectos de continuidad operativa", señaló el gerente general de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle.

El ejecutivo señaló que, por el momento, Empresas CMPC no tiene en carpeta el desarrollo de un "gran proyecto emblemático", sino que la estrategia privilegia iniciativas de continuidad operativa enfocadas en la obtención de eficiencias.

Destacó que el plan de mejora productiva implementado el año pasado incremento los volúmenes de celulosa en 20%, que representó 700 mil toneladas adicionales, cerrando ese ejercicio en 4,1 millones de toneladas, aumento equivalente a "una planta como Celulosa Pacífico".

En cuanto al ritmo de las inversiones en esta área de negocio, Ruiz-Tagle reiteró que "nuestra intención de tener un crecimiento importante en celulosa, especialmente en Brasil, pero para poder tener una nueva planta debemos tener el patrimonio forestal; estamos caminando en esa ruta, pero creo que una nueva planta difícilmente va a estar antes de 2025 o 2026".

Señaló que entre las oportunidades de crecimiento en Chile "la planta de Laja tiene un desafío de modernización, aunque no de la envergadura de grandes proyectos".

Oportunidad por fin de bolsas plásticas

Ruiz-Tagle señaló que este año invertirán del orden de US$ 100 millones al negocio de Softys, de los cuales unos US$ 75 millones se destinarán a completar una nueva línea de fabricación de papel tissue en su planta en Buenos Aires, proyecto que partió hace casi un año y cuya ejecución total demandara unos US$ 130 millones.

Consultado en relación al complejo escenario económico de Argentina marcado por la hiperinflación, el ejecutivo indicó que esta coyuntura "no altera la decisión sobre este proyecto que fue aprobado hace bastante tiempo", indicando que se enmarca en un "compromiso con la inversión en Argentina, con un crecimiento acompañado de innovación, por lo que CMPC tiene definido ser un jugador importante en el negocio de Softys en ese merado".

El tercer destino del plan de inversión es el negocio de packaging con un programa en torno a los US$ 90 millones que se destinarán tanto a proyectos de continuidad y mejora operativa, como también al desarrollo de nuevas iniciativas.

En este último aspecto, el ejecutivo destacó que este año potenciarán la presencia en el nicho de envases de papel para el retail, aprovechando la oportunidad que ofrece el fin del uso de bolsas plásticas. Para ello, tiene previsto instalar una máquina elaboradora de este producto en una de las fábricas de la filial Forsac en Chillán o Puente Alto.

"Al igual que el e-commerce, el reemplazo de las bolsas plásticas por bolsas de papel nos desafía, y creemos tener un espacio importante. Hemos tomado la definición de invertir, probablemente en 2019", señalo.

Los máximos ejecutivos de la empresa y autoridades inauguraron las instalaciones. También asistieron Eliodoro y Bernardo Matte.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, el intendente Jorge Ulloa, autoridades regionales y dirigentes de gremios empresariales, participaron ayer en la inauguración del nuevo edificio corporativo de Empresas CMPC en Los Ángeles, ceremonia que estuvo encabezada por el presidente de la compañía, Luis Felipe Gazitúa y directores e integrantes del grupo controlador encabezados por Eliodoro y Bernardo Matte Larraín.

Con una inversión por US$ 32 millones, el recinto mide 203 metros de largo y 16 metros de ancho y fue construido en madera de pino, por lo cual es considerado el recinto más grande construido en este material en el país. El diseño del arquitecto Luis Izquierdo, del estudio Izquierdo y Lehmann, está organizado en tres niveles: los dos superiores destinados a oficinas organizadas en plantas abiertas complementadas con 35 salas de reuniones, tres salas de telepresencia y diez salas de videoconferencia, con capacidad para 470 empleados; y el área inferior dedicada a estacionamientos.

"En definitiva, el proyecto se trata de hacer frente en conjunto –empresas y comunidad- al desafío de mostrar al país que contamos, en estas regiones, con una industria forestal moderna, sustentable, eficiente y llena de posibilidades, que está integrada y que genera valor en los entornos donde opera. Congrega en Los Ángeles las decisiones más relevantes en cuanto al desarrollo y manejo de los bosques de CMPC, a investigación silvícola, a control de plagas, a prevención y control de incendios, y al complejo manejo de su flota de transportes", señaló Gazitúa.

En efecto, uno de los atributos principales del edificio es la integración de las áreas de investigación y desarrollo tecnológico forestal, cuyos laboratorios están en la base del nuevo edificio corporativo de CMPC. En estas instalaciones se trabajan en tres áreas principales: calidad de la madera en las plantas industriales; biotecnología forestal para multiplicar las mejores variedades genéticas para establecer plantaciones de alta productividad, y estudio de las enfermedades de las plantas a cargo del diagnóstico y control de pestes y patologías generales de plagas sobre la flora.

La utilización de la madera en la construcción jugó un papel esencial, ya que no sólo es emblemática para CMPC por constituir la materia prima y uno de los principales productos de su negocio forestal, sino que también es parte del entorno natural del área en la que se ubica el edificio. Además, ofrece ventajas como material de construcción en términos de sustentabilidad y bajo impacto ambiental.