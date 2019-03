Empresas CMPC quintuplicó sus utilidades a US$ 502,3 millones en 2018

Industria

Las ventas históricas en el negocio de celulosa por US$ 2.756 millones (que implicaron un alza de 47,2%) fueron el elemento central en el salto que registraron las utilidades de Empresas CMPC al cierre de 2018, ejercicio en el cual quintuplicó sus ganancias a US$ 502,3 millones en comparación con los US$ 102,5 millones del año inmediatamente anterior.

La incidencia del buen ciclo de la celulosa a nivel internacional a lo largo del año se reflejó en el desempeño global de las exportaciones de la compañía, tanto en el ingreso global por este ítem –que aumentó en 22,7% a US$ 2.170 millones- como por los envíos realizados desde las subsidiarias en el exterior, que se dispararon en 87% a US$ 1.281,1 millones.

Además de las cuatro líneas de producción de celulosa que opera CMPC en el país, estos indicadores revelan el creciente aporte de las operaciones fuera de las fronteras, especialmente en Brasil en su fábrica de Guaíba ubicada en el Estado de Rio Grande do Sul. Tras completar su plan de inversiones por US$ 2.100 millones en el desarrollo de la planta 2, cuenta con una capacidad total de producción anual de 4,1 millones de toneladas métricas de celulosa en ese país en dos líneas de producción de su subsidiaria CMPC Celulosa Riograndense, que se concentran en 3,2 millones de toneladas de celulosa kraft blanqueada de fibra corta. Ese producto representa del orden del 45% de la venta consolidada que se destina a 47 países.

Más moderada fue la trayectoria de las ventas globales de la empresa en el mercado interno, en el cual los ingresos se incrementaron 10,6% para situarse en US$ 1.221,3 millones. Cabe señalar que las ventas domésticas de la empresa en Chile, así como la de las subsidiarias en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, representaron un 45% de la comercialización total.

Los ingresos ordinarios de la empresa sumaron US$ 6.274,4 millones, un alza de 21,9%.

En el ámbito no operacional, la empresa redujo el efecto neto del ítem siniestros forestales, otros deterioros y recuperos de seguros desde US$ 95,9 millones en 2017 a US$ 22,8 millones el año pasado.

Además de sus operaciones en el segmento tissue en ocho países –bajo la nueva imagen corporativa con el nombre de Softys- la empresa cuenta en su área forestal con 648 mil hectáreas de plantaciones, principalmente pino y eucalipto. De ellas, 452 mil ha. están localizadas en Chile, 138 mil ha. en Brasil y 58 mil ha. en Argentina.