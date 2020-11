Empresas Copec revierte pérdidas del primer semestre y logra ganancias en el tercer trimestre

Industria

Pese al resultado positivo de julio a septiembre, las utilidades acumuladas en lo que va del ejercicio son 76% menores que las del mismo período en 2019.

Luego de un primer semestre marcado por las pérdidas, Empresas Copec comienza a recuperarse. Según informó este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía tuvo ganancias en el tercer trimestre de US$ 97 millones.

Sin embargo, las utilidades acumuladas al 30 de septiembre alcanzan US$ 72 millones, que representan una disminución de 76% respecto al mismo período del año pasado. Según la empresa, esto se explica "principalmente, por una caída en el resultado operacional de US$ 368 millones, unida a un resultado no operacional más negativo en US$ 77 millones".

"El menor resultado operacional se origina en parte en el sector forestal, donde Arauco anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios y volúmenes en el segmento de celulosa durante 2020", apuntaron.

El sector combustibles registró una disminución en el resultado operacional, principalmente en Terpel y Copec Chile, debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre la demanda de combustibles, a una reducción de márgenes asociada a revalorización de inventarios y a la depreciación de monedas locales al consolidar los resultados en dólares.

Mapco, en tanto, mostró un incremento en el resultado operacional producto de mayores márgenes. Por su parte, Abastible registró un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por sus operaciones en Chile y Ecuador, sumado a una depreciación de las monedas funcionales.