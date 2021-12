Empresas Lipigas e inminente proyecto del gobierno: “Confiamos en que la discusión será técnica y objetiva”

Industria

El gerente general de la compañía recalca que “no hay colusión” y reconoce su preocupación porque la FNE no respondió las observaciones.

"En realidad, la FNE no respondió nuestras observaciones y eso nos preocupa, porque el informe hace un diagnóstico errado, que va a llevar a que se tomen medidas equivocadas". Así resume de entrada el gerente general de Empresas Lipigas, Ángel Mafucci -en una entrevista que concedió a este medio por escrito- el informe final del mercado del gas que reveló este miércoles la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Pese a esto, dice que están "totalmente abiertos a colaborar desde una perspectiva técnica con las instancias legislativas y ejecutivas que vienen". De hecho, uno de los primeros desafíos será la discusión que se activará con el ingreso del proyecto de ley para perfeccionar este mercado por parte del gobierno.

Ángel Mafucci gerente general de empresas Lipigas.

"No conocemos el proyecto, pero cuando se haga público esperamos analizarlo y colaborar en todas las instancias que se nos permita. Queremos es que el resultado sea beneficioso para el consumidor y no al revés", asegura.

Mafucci añade que, cuando el proyecto se haga público, lo analizarán y verán cómo aportar.

Hoy,enfatiza, "no solo vendemos gas, vendemos un servicio complejo, con múltiples actores, miles de trabajadores, entre muchos otros".

Pero adelanta: "Confiamos en que la discusión será técnica y objetiva".

- ¿Cómo reciben las respuestas de la FNE a las observaciones?

- El problema de base es que, al calcular el margen de la industria, la FNE simplemente eligió cuáles costos considerar y cuáles no, entre todos los entregados por la empresa. Al obviar costos e inversiones relevantes, el informe sigue entregando un margen inflado, que no es el real. Insistimos en que acá no existen sobreprecios, como señala la FNE.

En cuanto a sus recomendaciones, la FNE cometió dos principales errores. En primer lugar, subvaloró el impacto negativo de sacar a las empresas de gas del reparto minorista para los consumidores. Omitió los antecedentes aportados por Lipigas que demuestran que su distribución directa de gas, donde no hay terceros que marginen adicionalmente, es más eficiente, entrega un mejor servicio y ofrece precios más bajos que los actuales distribuidores minoristas.

El segundo error es que no entrega argumentos que justifiquen por qué sería necesario sacar a las empresas de gas del reparto minorista para aumentar la competencia y por qué no basta con eliminar la exclusividad de modo que todos los distribuidores sean multimarca, como propusimos.

- ¿Asumen una autocrítica?

- Hemos puesto todo de nuestra parte para entregar la mayor cantidad de antecedentes a la FNE, pusimos a su disposición a los principales expertos de la Unión Europea en materia económica y regulatoria, con amplia experiencia en el mercado del gas, Compass Lexecon Europa, y lamentamos que no los hayan tomado en cuenta. De hecho, no fuimos nosotros los que hicimos observaciones técnicas al informe preliminar, sino estos especialistas, quienes además estuvieron a disposición de la Fiscalía.

- Ayer aseguraron que el diagnóstico de la FNE genera falsas expectativas de rebaja de precio. ¿No es posible bajo ningún concepto?

- Es posible una baja en el precio del GLP, pero las recomendaciones de la FNE van en el sentido contrario. Para lograr una baja estructural en el precio del GLP se requieren esfuerzos para mitigar los impactos del precio internacional, como ocurre, por ejemplo, con los combustibles líquidos. En este caso, el fondo de estabilización, Mepco, amortigua las alzas del precio internacional, una medida que también se podría considerar para beneficiar a los consumidores de gas, y que ya se aplicó entre 1991 y 2005 en nuestro país.

- ¿Creen que con los antecedentes conocidos la FNE inicie una investigación por un eventual ilícito? ¿Pueden asegurar que no hay colusión u otros delitos?

- Hablo por Lipigas: acá no hay colusión. Además, su pregunta la responde la misma Fiscalía en el documento complementario del informe final que dice textual que "el informe de la FNE no afirma que exista coordinación entre los incumbentes del mercado".

- ¿Cómo impacta reputacionalmente y en la industria este lapidario informe de la FNE?

- No es que el informe de la FNE sea lapidario, sino que simplemente no responde a observaciones que son técnicas y válidas, y se basa en un diagnóstico equivocado. La industria y las personas están afectadas por los altos precios que gatillan los precios internacionales del GLP. Nuestra propuesta de no impedir a las empresas la distribución directa y asegurar que los pequeños distribuidores sean multimarca sería una buena solución. Esto, en el corto y mediano plazo. Pero el problema de fondo sigue siendo el precio internacional del gas. Para amortiguar las alzas se podría usar el mismo sistema de estabilización que hoy existe para otros combustibles importados que han subido mucho de precio, como la bencina y el petróleo diésel.