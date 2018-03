Empresas Sutil incrementó sus ganancias en más del 50% al cierre de 2017

Industria

Juan Sutil, presidente Empresas Sutil.

Un 56% se incrementaron las utilidades de Empresas Sutil al cierre del año pasado, pasando desde los US$ 6 millones de 2016, a los US$ 10 millones en 2017.

En las cifras influyeron aspectos como la disminución de los gastos de administración, y una mejora en el resultado no operacional, que generó una ganancia neta de US$ 2 millones, frente a la pérdida neta de US$ 2,7 millones de 2016.

"La explicación se basa en una disminución en los costos financieros del 13,2% (US$ 1,2 millones) y una mayor diferencia de cambio positiva por US$ 3,3 millones", explicó la empresa a través de su análisis razonado.

En el caso de los ingresos, éstos tuvieron una pequeña alza del 1,63%, desde los US$ 373 millones de 2016 a los US$ 379 millones del año pasado.

Esta leve variación se debe a la caída de 2,2% en los ingresos de Coagra, movidos por la baja en las ventas de servicios agroindustriales. Sumado a esto, Frutícola Olmué presentó una caída en sus ingresos de un 14,2% "por una importante caída del precio promedio de venta en dólares (-21%)", señaló la empresa.

Por otro lado, Abrantes experimentó un aumento del 7,9% en sus ingresos por mayor precio y volumen de ventas, misma situación que Pacific Nut, que aumentó sus ingresos en un 30,6%.