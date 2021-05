¿En qué se parece Latam Airlines y la multinacional Hertz en su proceso de reorganización?

Industria

Ambas compañías han seguido los mismos pasos en su reorganización y los accionistas confían que, con las vacunas y reactivación de viajes, los papeles ganarán valor.

El Covid-19 lleva a la quiebra a una empresa líder del sector de los viajes. Los inversionistas se deshacen de sus valores. Pero, espere: llegan las vacunas, las economías se reabren y la empresa antes condenada vuelve a ser muy atractiva para los operadores.

¿Le suena familiar?

La historia del caso del Capítulo 11 de Latam Airlines Group es extrañamente parecida a la de Hertz Global Holdings en algunos aspectos. Ambas se declararon en bancarrota mientras el virus causaba estragos. Ambas estaban en una buena situación financiera antes de que la pandemia paralizara los viajes. Hertz estaba solo al provocar una feroz guerra de ofertas en el marco del Capítulo 11, pero ahora los mercados también pintan un panorama mucho más optimista para Latam.

La quiebra de Latam "es la de Hertz hace cinco meses" y los accionistas pueden recuperar valor, dijo Andrew Glenn, socio gerente de Glenn Agre Bergman & Fuentes. Su bufete representó a un comité ad hoc de accionistas de Hertz y ahora ha asumido el mismo papel en el caso de Latam.

Al igual que Hertz, algunos accionistas de Latam creen que las acciones de la aerolínea valen algo, incluso en el momento de la quiebra. Su objetivo es preservar el valor de las acciones ordinarias, que a menudo, aunque no siempre, se eliminan cuando una empresa se reestructura en Estados Unidos.

El grupo organizó y contrató a la firma de Glenn, junto con asesores financieros de Cowen, después de que el juez de bancarrota de la aerolínea dijera el mes pasado que era demasiado pronto para saber si Latam era solvente. Además de su trabajo en Hertz, Glenn orientó a los accionistas del fabricante de autopartes Garrett Motion hacia un recuperación de la empresa a principios de este año.

Al aplicar un "múltiplo razonable" a las cifras financieras de Latam en 2019, "hay miles de millones en valor de capital en juego", dijo Glenn. "Después de un largo período de incertidumbre, todo el mundo ve esa recuperación".

Representantes de Latam declinaron hacer comentarios.

Latam Airlines, con sede en Santiago, es la mayor aerolínea de la región. Después de que las restricciones a los viaje por el Covid-19 aniquilaran los ingresos, la empresa se declaró en quiebra en Nueva York en mayo de 2020. Sus bonos cayeron a 16 centavos por dólar, y las acciones también se desplomaron bajo el supuesto de que no tendrían valor durante el proceso del Capítulo 11.

Pero este mes Hertz demostró ser la excepción a la regla: el gigante de alquiler de automóviles firmó un acuerdo para venderse a un grupo de inversionistas liderado por Knighthead Capital Management y Certares Management que otorga a los accionistas alrededor de US$ 8 por acción y paga la totalidad de la deuda a todos los acreedores. Los bonos de Hertz, que llegaron a cotizarse a US$ 0,13 por dólar, ahora cambian de manos por encima del valor par.

Hertz "tuvo una subasta en el momento perfecto" para aprovechar las vacunaciones y la reducción de las restricciones a los viajes, dijo Melanie Cyganowski, exjueza de bancarrota que ahora trabaja en el bufete de abogados Otterbourg PC. "La capacidad de la gente para viajar tanto por negocios como por placer ahora es algo real, ya no es especulativa".

Knighthead y Certares, los futuros propietarios de Hertz que no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, cerraron recientemente un fondo que adquirirá empresas de viajes golpeadas por la pandemia. Y Knighthead ya ha mostrado interés en Latam: impulsó una feroz lucha por el financiamiento de bancarrota de la aerolínea que culminó con el fondo de cobertura obteniendo una parte del acuerdo.

Los títulos de deuda vinculados a Latam se han recuperado en los últimos meses, y los bonos emitidos por su brazo financiero se negocian a más de US$ 0,90. Los créditos no garantizados, es decir, deudas de bajo rango que se deben a partes como proveedores y arrendadores de aviones, están cambiando de manos a más de US$ 0,70, frente a los menos de US$ 0,50 del mes pasado, según participantes del mercado de créditos.

Al igual que Garrett y Hertz, Latam "tenía un problema realmente grave que ahora ya ha terminado y está bien posicionada para el futuro", dijo Glenn. En esos casos, "nuestra empresa entró, protegimos el valor y se lo dimos a los accionistas. Vamos a hacerlo de nuevo".