Encuesta de gremio gastronómico arroja que casi la mitad de las solicitudes para créditos Covid-19 aún no tiene respuesta

Además, se evidencia que un 16% de las solicitudes fueron rechazadas, por no calificar para obtener el crédito Covid-19.

Algunos restaurantes están haciendo delivery o servicio para llevar, pero esto no alcanza para hacer frente a costos mínimos de la operación, sobre todo, cuando la gran mayoría de los restaurantes llevan más de 50 días con restricciones para funcionar.

"Sin producir ni vender, no existe empresa que resista tanto tiempo sin liquidez para seguir funcionando. Por eso, los resultados de esta encuesta nos dejan muy preocupados, ya que necesitamos ayuda urgente y efectiva para evitar la quiebra de muchas empresas" , enfatizó Máximo Picallo, Presidente de Achiga.

Desde el gremio añadieron que la consulta arrojó que si bien el 12% aún no recurre a esta ayuda financiera, por desconocimiento de su implementación o porque aún no considera utilizarlo, sólo el 7,5% de los consultados estimó que el sistema de entrega de créditos está funcionando bien.

Un sector de las PYME que más se ha quejado sobre los montos de los préstamos con garantías estatales es el gastronómico . En concordancia con lo anterior, desde la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) dieron a conocer una encuesta a empresas del sector el cual revela que el 47% de los que elevaron una solicitud de financiamiento a una entidad financiera, en un promedio de 15 días, aún no reciban respuesta de las entidades bancarias.

