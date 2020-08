Enjoy cerró el semestre con pérdidas por más de US$ 100 millones ante imposibilidad de operar salas de juego

Industria

La firma logró hace unos días cerrar con éxito su reorganización financiera. En un hecho casi anecdótico, la firma tuvo ingresos menores que cero en el segundo trimestre.

Como era de esperar, los resultados de la operadora de casinos Enjoy vinieron con un fuerte deterioro producto de la pandemia, que desde mediados de marzo la obligó -como a toda la industria- a detener las apuestas por tiempo indefinido.

A junio, la firma registró ingresos por US$ 100,3 millones, lo que equivale a 40% menos respecto del mismo período del año anterior, cuando totalizaron US$ 167 millones. En un hecho casi anecdótico, al mirar solo el segundo trimestre, la firma controlada por la familia Martínez y Advent tuvo ingresos menores que cero. Esto porque registra un saldo negativo de US$ 760 mil.

En materia de utilidades, la firma -que acaba de completar con éxito su reestructuración financiera, lo que implicará que próximamente los actuales accionistas den espacio en la propiedad a los acreedores- registró pérdidas por US$ 112,3 millones a junio, lo que se compara con la pérdida de poco más de US$ 1,4 millones del mismo período del año anterior.

Influyó en esto no solo el cierre de las salas de juego -como la de Viña del Mar, Pucón, Antofagasta o en Uruguay-, sino que también un castigo financiero a un grupo de activos, tras realizar un test de deterioro.

Según el informe, eso implicó castigar contablemente US$ 80,7 millones neto de impuestos a la renta. “Este ajuste por deterioro se genera principalmente por los efectos de la Pandemia en los resultados e incertidumbres actuales y futuros de las operaciones de Enjoy en Chile, Argentina y Uruguay, y genera efectos contables pero no tienen impacto en la liquidez de la compañía”, detalló.

De hecho, el Ebitda ajustado de la firma fue de US$ 10,5 millones, una baja de 68% respecto de junio de 2019.