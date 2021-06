Enjoy pide a la autoridad declarar imposibilidad de ejecutar obras de casino en Puerto Varas

Industria

Firma se adjudicó en 2018 la concesión para construir un nuevo casino de juegos, pero aun no logra el permiso de construcción.

La operadora de casinos Enjoy –que está en pleno proceso de cambio de su estructura accionaria, tras un proceso de reorganización financiera- informó este viernes que solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) declarar el término del procedimiento administrativo de ejecución de sus obligaciones derivadas del Permiso de Operación del casino de Puerto Varas.

La firma se había adjudicado en 2018 una concesión por 15 años para construir un nuevo casino de juegos, el que implicaría inversiones por el orden de US$ 30 millones, y que según los plazos originales ya debería estar funcionando, aunque luego por la pandemia ha visto extender sus plazos. Sin embargo, a la fecha no ha logrado el permiso de edificación.

La empresa dijo que “por razones estrictamente ajenas a la compañía, y que dicen relación con los continuos obstáculos, -algunos de ellos considerados ilegales- experimentados durante casi 3 años de parte de la Dirección de Obras Municipales (D.O.M) de la comuna, la que no permitió llevar a cabo el proyecto. La decisión de la compañía se sustenta en los artículos 14 y 40 de la Ley N°19.880”.

“La D.O.M. se negó a entregarnos los permisos necesarios para construir el Casino Puerto Varas, en abierto desacato a lo ordenado en dos oportunidades por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos. Por esta razón hemos además efectuado una denuncia y petición de sumario administrativo, y la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes a la Contraloría General de la República”, señalaron desde la compañía.

Los problemas en la construcción del casino de Puerto Varas se veían venir, dado que era el único de los proyectos adjudicados en 2018 –que incluye Coquimbo, Viña del Mar y Pucón- que no se informaba grado de avance en la última presentación de la compañía. Además, tras su adjudicación, la cadena Dreams –que opera actualmente una licencia ahí- acudió a instancias legales para intentar revertir el permiso, dado que –según argumentó- la adjudicación era ilegal, dado que el proyecto presentado no cumplía con el ordenamiento jurídico territorial vigente en la comuna.

En esto no solo está en juego la concesión, si no que si la SCJ no acoge la solicitud de Enjoy, la compañía podría verse enfrentada a que le cobren boletas de garantía. El alcalde de Puerto Varas ha dicho a la prensa local, que esto equivaldría a unos US$ 12 millones.

En un comunicado, Enjoy acusó “graves ilegalidades e infracciones a los deberes funcionarios de la Dirección de Obras Municipales”, detallando que “entre las reiteradas acciones de la D.O.M. orientadas a dilatar el inicio del proyecto se encuentran por ejemplo: La clasificación errónea y discordante de las calles aledañas al proyecto, materia en la que finalmente tuvo que intervenir la Seremi; la dilación injustificada de los plazos de respuesta en magnitudes nunca vistas, no cumpliendo con la normativa procesal en materia de urbanismo y construcción; la negativa reiterada para aprobar anteproyectos de edificación; y al final la denegación injustificada, fuera de plazo, y en desacato a la autoridad de la Seremi, a otorgar el permiso de edificación”.