Espacio Riesco por el no pago del Minsal por US$ 4 millones: "Nos tienen con el agua al cuello"

Industria

Sólo se habrían cancelado dos cuotas de $88 millones y las conversaciones entre las partes estarían congeladas, acusa el gerente general del centro de eventos.

El Ministerio de Salud (Minsal) le debe a Espacio Riesco cerca de US$ 4 millones por el uso de su recinto, el que en marzo fue contratado por la cartera del entonces titular Jaime Mañalich para instalar un albergue con camas para enfermos de Covid-19.

"Nos han pagado tres cuotas -$ 88 millones cada una aproximadamente- por el contrato del uso de la cáscara del recinto, que fue un costo bastante representativo", manifestó Sergio Gutiérrez, gerente general de Espacio Riesco en conversación con T13 Radio este miércoles.

El ejecutivo relató que fueron ellos quienes se acercaron al gobierno para levantar esta "solución" vía Ley del Lobby a comienzos de la pandemia. Les ofrecieron a Mañalich y su equipo dos contratos, el primero por el arriendo de sus instalaciones para que el Minsal hiciera su propia intervención, junto con un protocolo sanitario; y el segundo un documento complementario donde Espacio Riesco asume compromisos de instalación para prestar servicios sanitarios.

El valor de arriendo era de 0,2 UF por metro cuadrado, donde según los cálculos del ejecutivo, no se precisó si era con o sin IVA incluido, y cuya cifra "era muy por debajo para cubrir los costos de este centro de eventos".

"El problema vino (con el segundo contrato) con la aprobación del presupuesto, donde siempre nos decían 'después lo vemos' y 'después lo vemos', pero nosotros queríamos apurar el tema en virtud de la urgencia que estábamos viviendo", dijo el gerente.

Durante la entrevista, también apuntó a que el problema fundamental fue la alta politización del uso de Espacio Riesco y las críticas vías redes sociales. Adicionalmente, dijo que ellos "en 15 días levantamos un hospital (...) ahora nos llamaron del Servicio Metropolitano Norte y dicen que están dispuesto a pagarme un tercio del documento original. Pero eso no cubre ni siquiera los costos. Su respuesta fue que en un día y medio se represupuestó la división de inversiones ¿Ustedes creen que yo me compro eso?", enfatizó el ejecutivo.

Según Sergio Gutiérrez antes de esta disputa el contrato negociado con el subsecretario Arturo Zúñiga tuvo cinco rebajas del valor original pactado. Además, de acuerdo a lo expresado por el ejecutivo, el Minsal dijo que sólo pagaría hasta el 15 de agosto, pero sus usos fueron hasta el 30 de este mismo mes.

La polémica también incluye a la nueva administración de Enrique Paris, ya que hubo una serie de reuniones canceladas por el titular: "Todo es muy poco serio", acotó Gutiérrez.

"A estas alturas una enésima modificación después de cinco meses que no nos pagan, nos tienen con el agua al cuello. Aquí se salvaron 734 vidas, estuve yo con todo mi equipo, 24/7. La gente acá no se fue a sus casas porque no querían contaminar a sus familias, aprendimos a vivir con el Covid-19", reclamó el gerente general del centro de eventos.

"No queremos judicializar la situación, queremos solucionarlo de otra manera", finalizó el ejecutivo.