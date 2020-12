Expertos: “Este caso marca un antes y un después”

Industria

Dicen que los fiscales y jueces están distinguiendo si los planes de compliance funcionan o no.

A ojos de expertos en materia de cumplimiento, el fallo de este miércoles tiene una importancia estratégica. Matías Balmaceda, socio de Balmaceda, Cox & Piña, explica "es la demostración incontestable de que esto de la responsabilidad penal empresarial va en serio, sobre todo de cara a la ampliación del catálogo de delitos que avanza a paso raudo actualmente en el Congreso Nacional".

Para Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, "el fallo es claro que la empresa no cumplió con el deber de dirección y supervisión. Por lo tanto, el modelo de prevención de delito que tenía la firma era de papel y no estaba implementado. Lo interesante para el mundo empresarial es que se pone en relevancia el hacer todo lo posible para detener estos delitos y no basta con una declaración de intenciones, sino con un verdadero control que pueda ser medido y monitoreado".

A su juicio, el caso demuestra que jueces y fiscales logran darse cuenta si los modelos sirven o no. "Este caso marca un antes y un después, porque en 10 años nunca hubo un fallo que hablara sobre el deber de supervisión, de la autonomía del encargado de prevención del delito, mecanismos de control y lo que dice es que tiene que ser con criterios reales", recalca.

Ambos expertos coinciden que desde que entró a regir esta ley, hace poco más de diez años, ha ido cobrando importancia en las empresas, aunque resta trabajo en organizaciones de tamaño intermedio.

"En Chile nos falta entender es que esto no es un invento a la chilena, sino que son preocupaciones mundiales", dice Sierra.

Balmaceda agrega que cada vez más empresas son las que entienden la importancia de fortalecer sus sistemas éticos, y de gestionar sus riesgos reputacionales y penales. "Sin lugar a duda este veredicto, que muestra a un Ministerio Público activo y bien preparado para perseguir penalmente a las empresas, implicará un nuevo impulso pues sugiere alto estándares y pone el dedo en la llaga de las empresas cuando les dice: no basta con que tengas un modelo, incluso diseñado por alguien de prestigio, debes implementarlo a todo nivel, de otro modo no sirve".