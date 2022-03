Exportación de vinos inicia el año a la baja, pero suben precios en los diez principales destinos

Industria

El sobrestock generado por las buenas ventas del último trimestre y los problemas logísticos que aún continúan son los factores que Vinos de Chile asocia a los lentos resultados de los envíos en el primer mes del año.

Las exportaciones de vino embotellado totalizaron 4,1 millones de cajas por US$ 117,9 millones en enero, un retroceso de 5,1% en términos de volumen y 9,6% en valor, en comparación con el mismo mes de 2021.

El precio promedio bajó 4,6% y se situó en US$ 28,7 por caja, siendo el segmento de vinos por sobre los US$ 40 la caja el que presentó las mayores bajas, mientras que los de menor valor se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel de enero de 2021.

Entre los destinos, China se posicionó con ventaja en el primer lugar, con 15% del volumen y 18% del valor exportado de vino embotellado; sin embargo, registró una baja de 2,3% en volumen y 3,2% en el valor de los envíos. Desde Vinos de Chile indicaron que la disminución estuvo marcada por los menores envíos a Corea del Sur, Brasil, Holanda, Canadá y México.

"Varios destinos presentaron bajas importantes respecto del mismo mes del año anterior, las que no lograron ser contrarrestadas con el considerable aumento de los envíos a Reino Unido y Rusia. Es probable que el sobrestock generado por las buenas ventas del último trimestre y los problemas logísticos que continúan, hayan afectado los envíos de vino en el primer mes del año, a pesar de la activa demanda", agregó la asociación gremial.

Entre el Top Ten de destinos la industria recuperó parte de su valor, con precios liderados por Corea del Sur con US$ 38,2/caja, seguida de Canadá con US$ 36/caja, China con US$ 35,3/caja, y Holanda con US$ 30,1/caja. En este comparado todos los países presentan incrementos en sus precios promedio, con excepción de Japón que se mantiene. El mayor incremento lo registró Canadá, con 12,8%, seguida de Corea del Sur, con un alza de 8,2%.

En tanto, este mes destacó el importante aumento de los embarques de vino espumante, los que presentaron un alza de cerca de un 80% en volumen y de 49% en valor, debido al considerable aumento de los envíos a Brasil y Colombia, entre otros.

Desempeño general en 12 meses

En el análisis a 12 meses, las exportaciones se mantienen por sobre el mismo año móvil anterior alcanzando 53,4 millones de cajas por US$ 1.575 millones, lo que representa un aumento de 2,8% en volumen y de 9,1% en valor. La mayor parte de los destinos presentan alzas en el período comparado.

China continúa en el primer lugar en valor, con 7,2 millones de cajas por US$ 255,5 millones y acumula un aumento de 32% en volumen y 38,8% en valor. Le sigue Brasil que ha frenado su crecimiento en los últimos meses, quedando un 8% por debajo en volumen, y en un nivel similar al mismo lapso anterior en valor; no obstante, mantiene su primer lugar en volumen con 7,5 millones de cajas. Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur y México presentan un buen desempeño en este período.