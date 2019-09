Exportación de vinos sigue a la baja pero recupera parte de su valor en los destinos top ten

Industria

En julio, el precio promedio se ubicó en US$ 31,1/caja, un 4,2% más que en el mismo periodo del 2018.

Las exportaciones de vino embotellado totalizaron 5 millones de cajas en julio pasado, lapso en el cual las ventas ascendieron a US$ 156,3 millones, resultados que implicaron una disminución de 1,7% en términos de volumen, pero un aumento de 2,3% en el valor, en comparación con el mismo mes del año anterior.

China fue el principal destino, con 754,4 mil cajas por un valor de US$ 25,2 millones, lo que representó una disminución de 3,7% en volumen y de 2,7% en valor, mientras el precio promedio aumentó levemente y alcanzó US$ 33,4/caja. Destacan en este mes los aumentos en los envíos a Francia, Dinamarca, EEUU y Canadá.

Este mes todos los segmentos de precios por sobre US$ 40/caja crecieron en volumen y valor, pero el segmento que más creció en valor fue el US$ 60/caja, con un aumento de 24,2%. A su vez, el precio promedio de este segmento pasó de US$ 137,5 a 161,2/caja, con un aumento de 17% en comparación con Julio de 2018. Estos vinos sobre US$ 60/caja representaron el 4,1% del volumen exportado, pero el 21,3% del valor de los envíos de vino embotellado del mes.

A diferencia de periodos anteriores, en julio, Francia fue por primera vez el principal destino de los vinos por sobre US$40/caja, con 18,3 mil cajas por US$ 14,7 millones, lo que representó un aumento de 64,1% en volumen y de 55,6% en valor respecto del mismo mes de 2018.

En doce meses las exportaciones presentan una baja de 3,4% en volumen y de 3% en valor, con 54,9 millones de cajas embarcadas y US$ 1.589 millones de retorno. El precio promedio es levemente superior al mismo período anterior con US$ 28,9/caja (0,4%).

China mantiene su liderazgo con 8,1 millones de cajas por US$ 260,5 millones, lo que representa una disminución de 5% en volumen y de 3,3% en el valor de los envíos, pero con un precio promedio de US$32/caja, un 1,8% superior al mismo período anterior. En este lapso destacan los crecimientos de México y Corea del Sur.

En el último año móvil, el único segmento que crece en términos de valor es el de los vinos por sobre US$ 60/caja, que aumenta en un 3,3% en comparación con el mismo período anterior. Estos vinos representaron el 4,1% del volumen y el 16% del valor en el período analizado.

Entre nuestros destinos Top Ten, los precios fueron liderados por Corea del Sur, con US$37,2/caja, seguida de Canadá (US$32,7/caja) y China (US$32,1/caja). En este período se observaron aumentos en los precios promedio de EEUU, Japón y China.