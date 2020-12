Extitular del MOP cuestiona solicitud de reunión con Piñera por parte de dueños de Nuevo Pudahuel

Industria

Dice que se entregaría una señal complicada, quitándole piso al ministro encargado. Agrega que hay mecanismos para resolver las diferencias.

Las diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el concesionario del Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, ha escalado al plano internacional. La semana pasada, el canciller Andrés Allamand se reunió en París con los principales accionistas de la concesionaria, Aeroports de Paris (ADP) y Vinci, para tratar el tema.

Luego de esa cita, los ejecutivos franceses están solicitando una reunión con el Presidente Sebastián Piñera para encontrar solución a la caída de ingresos del terminal aéreo por la pandemia. Una de las opciones planteadas por las firmas es alargar el contrato de concesión, que tiene una duración de 20 años y termina en 2035.

Eduardo Bitran Exministro de Obras Públicas (2006-2008).

Y si bien hasta el momento no se ha confirmado si ese encuentro se llevará a cabo, la eventualidad de que se produzca ha generado reacciones entre exautoridades de este sector.

Es el caso del exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, quien considera que la solicitud no es la forma correcta de solucionar las diferencias entre las concesionarias y el Estado.

“El canal normal para abordar estos temas que pueden surgir entre una concesionaria, gobierno y el Estado chileno es a través del MOP, que tiene la responsabilidad de llevar adelante las concesiones y supervisar los contratos”, apunta quien fue titular de la cartera en el primer gobierno de Bachelet.

Bitran enfatiza que esta acción representa “una forma de lobby que implica bypasear a la autoridad ministerial de alguna forma, porque esa es la señal que da: que el ministro no es un interlocutor válido para ellos, por lo que no me parece adecuada”.

Si bien reconoce que “en estos temas pueda haber conciliaciones estratégicas”, reitera que “los ministros tienen el nivel y competencias para evaluar los distintos ámbitos que implica una decisión en este tema”.

En este punto, recuerda que en el caso de no existir acuerdos “están los mecanismos de resolución de controversias que están establecidos en la regulación”, como el panel técnico de concesiones o arbitrajes.

La exautoridad plantea que si la reunión llega a concretarse “marcaría un precedente muy complicado, porque significa que la vía política es la forma de resolver estos temas”. En este sentido, Bitran considera que insistir en una reunión directa con el primer mandatario podría implicar, “de alguna manera, tener la secreta esperanza de que el Presidente puede salir con una opinión distinta a la que tiene su ministerio”.

El problema de fondo

Bitran señala que un punto clave en el conflicto entre Nuevo Pudahuel y el MOP es que el contrato del Aeropuerto de Santiago fue licitado con plazo fijo y no bajo el valor presente del ingreso (VPI), lo cual significa que se negocia un monto de ingresos que, en el caso de no alcanzarse, implica una extensión del plazo de la concesión.

En la actualidad, esto se aplica en las autopistas y aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Araucanía.

“Si esto hubiera sido licitado de acuerdo al valor presente de ingreso, la extensión del plazo -tal como va a ocurrir efectivamente en las concesiones que se licitaron bajo este mecanismo-, hubiera ocurrido en forma automática”, explica.

El exministro del MOP destaca que es necesario dejar las condiciones en los contratos claras desde un principio, ya que “el problema es cuando uno trata de negociar ex post”.