Falabella gana US$ 374 millones a junio y elimina 4 mil puestos en un año, la mayoría en Argentina

Industria

La compañía reportó una fuerte alza en sus ventas, lo que atribuyó a los retiros de fondos de pensiones. Canal online se expandió en 38% a US$ 1.212 millones.

Un contundente primer semestre evidenció el grupo Falabella. La compañía –controlada por las familias Solari, Del Río y Cúneo- ganó $ 272.175 millones entre enero y junio (unos US$ 374 millones), lo que se compara positivamente con las pérdidas por $ 111.932 millones que tuvo en el mismo periodo del año pasado.

La compañía reportó una fuerte alza en sus ventas, lo que atribuyó a un "continuo dinamismo en el consumo, impulsado por los retiros de las cuentas individuales de fondos de pensiones realizados durante el año, junto con un buen desempeño del evento Cyberday, cuyas ventas superaron niveles históricos", destacó.

Además, al 31 de junio de este año, la firma informó tener 89.684 empleados, repartidos entre Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, India, China y México. Fueron 3.959 trabajadores menos al compararse con el mismo periodo del año pasado.

Del total, 3.091 puestos menos corresponden a su división en Argentina, donde la empresa decidió cerrar sus tiendas por departamento ante magros resultados y solo sigue con su filial Sodimac.

Crecimiento online

En términos acumulados, la compañía reportó que sus ingresos crecieron 28,3% respecto al año anterior, alcanzando los $ 5.127.728 millones (US$ 7.046 millones). El incremento, dijo, se debió a un mejor desempeño de los formatos de retail e inmobiliario, contrarrestado parcialmente por una disminución del negocio bancario asociado a la contracción en la cartera de créditos.

En Chile, los ingresos de los formatos de retail durante el primer semestre crecieron 56,2%, impulsados principalmente por las ventas en tiendas por departamento, con un 67,1% en doce meses, seguido por mejoramiento del hogar, con un alza de 63,5%, y un 22,5% en supermercados.

Los ingresos del negocio bancario decrecieron 17,8% año a año producto de menores colocaciones, dijo la empresa.

Destacó, además, que, durante el segundo trimestre de este año, sus ventas online (GMV) crecieron 38% respecto al mismo periodo de 2020, registrando US$ 1.212 millones, y despachando casi 10 millones de órdenes en la región.

En Chile, dijo que el GMV alcanzó un aumento del 72% en ventas totales, donde los productos propios crecieron un 74%, respecto al mismo trimestre del año 2020. A su vez, la firma dijo que el 64% de las ventas de tiendas por departamento se realizaron a través del canal online.

Además, en Chile, la App de Falabella concentró el 40% de las ventas online.

Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella, señaló que "el sostenido crecimiento de nuestro negocio online junto con la recuperación en el desempeño de las tiendas físicas generó una potente combinación que impulsó fuertemente las ventas totales, reforzando nuestra propuesta omnicanal".

Bottazzini aseguró que las plataformas de e-commerce, logística, medios de pagos y su programa de fidelización "están ganando una mayor tracción y robusteciendo nuestra posición competitiva". A esto se suma, dijo, "la mayor disponibilidad de recursos en las familias y el aumento de la demanda de ciertos productos".

La compañía reportó altos niveles de liquidez al cierre de junio de 2021: el efectivo y equivalentes al efectivo ascendía a US$ 3.394 millones a nivel consolidado.

Por su parte, la empresa detalló que la deuda total de los negocios no bancarios alcanzó US$ 4.663 millones a junio 2021, con una disminución de 26,2% en doce meses, mientras que la deuda neta alcanzó los US$ 3.543 millones.

ABCDin reporta recuperación de créditos morosos

AD Retail -matriz de la cadena ABCDin, ligada a la familia Santa Cruz- registró un alza de 50,2% en sus ingresos en el primer semestre. La empresa atribuyó este aumento al "continuo crecimiento de ventas, tanto en el canal digital como en el canal de tiendas, debido fundamentalmente al levantamiento de cuarentenas en diversas comunas del país y a la liquidez que existe en el mercado derivado de los retiros de los fondos de pensiones y la ampliación de las ayudas del Estado".

Además, la firma -que el año pasado se sometió a una reorganización concursal- dijo que su filial de retail financiero subió sus ingresos, lo que, explicó, estuvo "asociado fundamentalmente a la recuperación de créditos morosos mayores a 180 días". En el primer semestre, la empresa ganó $ 15.865 millones, cifra menor en 5,3% a la anotada en igual periodo del año pasado.