Familias Cueto y Amaro venderán acciones de Latam Airlines para participar en el financiamiento de la compañía

Costa Verde Aeronáutica, la sociedad con que las familias Cueto y Amaro invierten en Latam Airlines informaron este miércoles que mandataron a LarrainVial para que ponga en el mercado acciones de la aerolínea con el fin de recaudar fondos para participar en el financiamiento aprobado recientemente en la justicia norteamericana.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la sociedad indicó que enajenará 4.000.000 de acciones, lo que representa el 0,66% de las acciones de la empresa. El objetivo es recaudar un monto mínimo de $4.600 millones.

"Se deja constancia que la venta de estas acciones tiene como preciso objeto recaudar fondos para completar -junto con otras fuentes de financiamiento ya obtenidas por la Compañía- el financiamiento que le proveerá a LATAM bajo la modalidad debtor in possession para asegurarle disponibilidad de caja durante el proceso de reorganización Chapter 11 al que LATAM está acogida en los Estados Unidos de América", dijo en la comunicación al regulador.

Actualmente Costa Verde hoy es titular del 21,46% de las acciones de Latam.

Cabe recordar que el juez James L. Garrity Jr aprobó un financiamiento por US$ 2.450 millones, en el cual, en el Tramo C, la familia Cueto aportará US$ 200 millones.