Fedetur: "Si no tenemos un plan de rescate al turismo, muchas empresas no verán marzo de 2021"

Industria

La vicepresidenta ejecutiva del gremio del turismo, Helen Kouyoumdjian, advierte que, si no hay claridad sobre el verano, en abril del próximo año estarán sobre el 70% de desempleo en el sector.

"Estamos hace mucho rato en una situación límite y por eso lo estamos planteando con más fuerza ahora. Si no tenemos un plan de rescate al turismo dirigido a nosotros, muchas empresas no verán el mes de marzo del 2021".

Así grafica Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), la situación del sector que nuevamente quedó en aprietos con el retroceso a fase 2 en la Región Metropolitana por el aumento de contagios por el Covid-19.

Si bien Kouyoumdjian explica que desde julio están plantendo mediddas de apoyo, hoy se hace mucho más urgente, porque este es un sector que ha estado paralizado todo el año, incluso antes venían afectados con los efectos del estallido social.

"Ha sido muy complicado recibir esta noticia. Hoy estamos en la incertidumbre de no saber qué pasará, y entendemos que nadie sabe porque tiene que mejorar la situación epidemiológica, es ahí donde nosotros hoy planteamos al gobierno la necesidad de tener un plan de rescate dirigido al turismo", lanza.

A juicio de la líder del gremio, las cifras de empleo grafican la situación del sector, ya que hoy están con un 50% de desempleo y tienen a 150 personas que están acogidas a la ley de protección del empleo. Sobre estas últimas, dice que la mayoría de las empresas estaban pensando en regresarlas a sus trabajos pensando en el verano. Sin embargo, si es que no hay verano, "lo que terminará ocurriendo es que la empresas se encuentren con que ya no tiene liquidez ni siquiera para enfrentar esas imposiciones". "Entonces, optará por la desvinculación", sostiene.

La estimación de Fedetur es que, si no hay claridad sobre el verano, en abril de 2021 tendrán un 73% de desempleo en el sector.

Fedetur plantea la necesidad de medidas sectoriales para el turismo, ya que -a juicio de la organización- ha sido el sector que lejos ha estado más complicado durante esta pandemia. "Hemos sido los primeros que paralizamos y estamos siendo los últimos en abrir. Y todavía sin tener claro cuándo vamos a poder abrir. Por eso hemos planteado la necesidad de medidas sectoriales dirigidas al sector turismo", enfatiza la dirigenta.

Por ejemplo, detalla, están pagando contribuciones por infraestructura que no está siendo utilizada. "Ahí es donde nosotros necesitamos de parte del Estado un apoyo para poder pasar esta crisis", dice.

Frente a las declaraciones del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien sostuvo este martes que las herramientas para apoyar al sector están disponibles, Kouyoumdjian recalcó que las medidas no son suficientes. Según explica, tenían Créditos Covid, pero solamente un 4,1% de la industria tuvo acceso a ellos, por lo que necesitan un Crédito con Aval del Estado que esté dirigido al sector.

Este último punto es relevante, ya que -a juicio del gremio-tuvieron baja respuesta de la banca respecto de los Créditos Covid, porque en general la banca no conoce a la industria turística y, por lo tanto, es muy reticente a entregar créditos al sector.

"Concretamente, necesitamos un Fogape dirigido a la industria del turismo y eso no existe hoy. Necesitamos pensar en la proyección del empleo que vaya más allá de los meses que está dando el gobierno, porque vamos a tener un verano complejo, donde vamos a tener una muy baja ocupación igual aunque haya una apertura", advierte.

En esa línea, también recalca la necesidad de campañas dirigidas a incentivar flujos como, por ejemplo, el IVA al turista chileno para que no se cobre durante un período de tiempo para incentivar.

"Lo único que sí se ha obtenido, y que no ha sido solamente para el turismo sino que en general para las empresas, es postergación de pagos. Pero eso no me soluciona nada, necesitamos que no se paguen esas contribuciones, ya que éstas son de una infraestructura que no se ha utilizado", afirma.

¿Qué viene ahora? Kouyoumdjian reconoce que han tenido una buena relación con el ministro Palacios, pero la intención del gremio es volver a poner sobre la mesa sus planteamientos junto a otras autoridades para realmente tener una respuesta concreta respecto de la petición de un plan de rescate.

"Si un sector económico no puede funcionar, el Estado tiene ahí una responsabilidad para poder sostenerlo por este trance y eso es lo que hemos planteado de manera muy concreta y urgente", sentencia.