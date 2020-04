Feller: mayor gasto de supermercados en seguros subirá la presión sobre resultados

Industria

Destacó lo “resistente” de la industria en las crisis y que uno de sus riesgos son “nuevos incidentes de gran envergadura”, como los saqueos e incendios a locales tras el estallido social.

Junto con destacar lo “resistente” que es la industria de supermercados en su comercialización de productos alimenticios ante bajas en el ciclo económico, la clasificadora Feller Rate enumeró las dos principales amenazas que enfrenta el sector. “Una importante incertidumbre relativa a la evolución de la pandemia y a las medidas tomadas por la autoridad para manejarla”, señala en lo inmediato. Y en el mediano plazo, advierte “el riesgo de nuevos incidentes de gran envergadura, como los registrados en octubre de 2019, que podrían generar pérdidas adicionales en los resultados”.

En su reporte “Industria de supermercados: resiliente a ciclos económicos y crisis sanitarias”, la agencia dijo que, en términos de estrategia, espera que las compañías se focalicen en los cambios de hábitos y preferencias de los consumidores, como también en los mayores desafíos normativos y a nivel de industria. “Esto considera, en el corto plazo, una mayor incidencia de la omnicanalidad, mediante el potenciamiento de las ventas por internet ante la actual crisis sanitaria”, sostuvo.

Junto a esto, en el mediano plazo, espera un mayor desarrollo de tecnologías, en conjunto con eficiencias, automatización y estandarización de procesos, entre otros factores. “Se deberá mantener el foco en la sostenibilidad, factor cada vez más relevante en las operaciones, y en los cambios institucionales, como es el caso del proyecto de disminución de la jornada laboral”, señaló.

A juicio de Feller Rate, la industria comenzará a recuperarse de los efectos de las manifestaciones sociales iniciadas el día 18 de octubre de 2019, en la medida en que entren en operación los locales que debieron ser cerrados producto de los disturbios y mejoren los niveles de actividad económica.

Destacó que, ante los incidentes derivados de la crisis social, las compañías evaluadas (Cencosud, SMU y Falabella ) informaron que mantienen seguros comprometidos para sus bienes físicos, y que activaron las pólizas respectivas.

“Esto repercutirá en las negociaciones para la renovación de dichos seguros, debido a la posible aplicación de una mayor prima por riesgo. Así, en los próximos años, podríamos ver un incremento en los gastos por este concepto, lo que, en el mediano plazo, generará mayores presiones en los resultados”, aseguró la clasificadora.

Según la agencia, Cencosud ha mantenido una participación de mercado relativamente estable en el negocio supermercados en Chile, en torno al 23% con sus marcas Jumbo y Santa Isabel. En 2019, esta cifra aumentó hasta 24,7%, debido a la baja en el total de la superficie de la industria, como consecuencia de la crisis a nivel país iniciada el 18 de octubre.

Similar es el caso de SMU, cuya participación se situó en 23,1% a fines de 2019, luego de una baja registrada en 2018. Falabella, bajo su formato Tottus, permaneció en el rango del 8%, con un incremento en el último año hasta el 9,4%, sostuvo Feller.

Horst Paulmann: "Ante esta nueva realidad,

hemos buscado adaptar nuestra operación"

El 2019 no fue un año fácil para ninguna empresa de retail, y así lo hizo ver el presidente de Cencosud, Horst Paulmann, en su carta anual a los accionistas. El empresario dijo que el ejercicio pasado estuvo marcado por un contexto "muy desafiante", y no sólo en Chile, sino que en toda la región: "Imperó un entorno macroeconómico condicionado por la contracción del consumo y la volatilidad en el tipo de cambio, lo que impactó nuestros resultados", sostuvo.

Luego, se refirió en particular a la situación del país. "El último trimestre del año pasado se produjo un movimiento social que afectó a parte de nuestras operaciones. En lo que llevamos de 2020 estamos ante un desafío aún mayor, los efectos y repercusiones de la pandemia mundial por coronavirus", detalló.

Y añadió: "Ante esta nueva realidad, hemos buscado adaptar nuestra operación y asegurar la continuidad de nuestro servicio".