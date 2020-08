Ferrocarriles del Estado espera terminar con su pérdida operacional histórica en 2027

Industria

Si bien reconoce que la pandemia ha tenido un “impacto gigante este trimestre”, el presidente de EFE indicó que el 70% de ese efecto se compensará con menores costos.

El presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, se declara optimista. A inicios de la semana, la compañía puso un bono internacional con el fin de obtener recursos para avanzar en proyectos emblemáticos de la empresa y, para su sorpresa, pese a que sólo pedía US$ 500 millones llegaron a ofrecer hasta US$ 4.500 millones.

Ello se debe, reflexiona, a la buena imagen del país pese a las crisis de los últimos meses, y al hecho de que la empresa es -a su juicio- no sólo una contribución social para los chilenos sino también un foco importante de reactivación.

- ¿Por qué poner este bono en el mercado internacional?

- Decidimos que era la oportunidad, por primera vez, de ir al mercado internacional a colocar un bono de gran magnitud. En este caso de US$ 500 millones a 30 años.

- ¿Cómo resultó?

- La tasa obtenida fue de 3%, la más baja para un bono de una empresa latinoamericana en el mercado internacional. Estábamos buscando US$ 500 millones y hubo interesados por prestar US$ 4.500 millones.

- Tuvieron buena calificación para poner el bono. ¿Cómo fue posible con una pérdida de más de $ 18.000 millones a marzo pasado?

- Porque EFE tiene el respaldo del Estado, lo que da un nivel de certeza y seguridad muy altos.

- ¿Estimó que la incertidumbre política podría afectar el proceso?

- Siempre pensé que iba a influir, pero cuando uno ve el resultado, la conclusión es que no. Se mantuvo la valorización internacional por Chile y, sobre todo, se produjo una gran revalorización de Ferrocarriles.

- ¿Aún considerando que el sector del transporte en general ha sido afectado por la pandemia?

- Lo atribuiría a que las tasas de interés están históricamente bajas, a que Chile sigue siendo visto como un país cuidadoso, consciente, que cuida sus recursos, que trabaja bien. Y en el caso de Ferrocarriles, a que han visto un equipo ejecutivo que está haciendo los esfuerzos en la dirección correcta y que tiene un plan: Chile sobre Rieles.

Hitos de la estrategia

- ¿A qué destinarán los recursos del bono?

- A financiar gran parte de los planes más importantes, como el proyecto a Melipilla, con toda la ingeniería y la renovación de los trenes. Esto nos permite seguir adelante, pensando en que el momento actual es complejo.

- ¿Cómo influye la situación actual en las proyecciones para este año?

- La gente tiene muy claro que los ferrocarriles tienen un impacto social gigante. Y desde el mundo financiero ven que la estrategia no sólo beneficia a los futuros usuarios, sino que es un motor reactivador en un momento muy necesario.

- El Presidente hizo una serie de anuncios respecto de Ferrocarriles. ¿En qué fase están esos proyectos?

- Ya está aprobado el impacto ambiental de Melipilla con las licitaciones en curso y varias cosas en construcción; tenemos aprobada la resolución de calificación ambiental de Batuco, que el próximo año debiera estar en construcción, y estamos muy próximos a tener calificación ambiental del puente sobre el río Bío Bío, que son los proyectos más emblemáticos.

Asimismo, trabajamos en la calificación ambiental del proyecto de la extensión Limache-La Calera y estamos terminando un proyecto de rehabilitación de acceso a puertos por unos US$ 70 millones. También hicimos toda la renovación de la Ruta Norte de carga, por US$ 14 millones.

-¿Cuáles son los próximos hitos en material rodante?

-A fin de año empiezan a llegar los trenes para renovar toda la flota de la Región de La Araucanía y del Biobío, y adjudicamos la compra de trenes nuevos para los servicios a Rancagua y a Nos. Vamos a comprar unidades nuevas para el tramo Talca-Constitución, y a renovar toda la vía y las estaciones. Así, va a demorar 30 minutos menos el servicio Chillán-Santiago.

También estamos por adjudicar la compra de trenes nuevos, con lo que se ofrecerá un servicio completamente distinto para 2023, con cinco veces más frecuencias y estaciones renovadas.

- ¿Cuál es la inversión?

- Acabamos de aprobar el plan trienal 2020-2022, por US$ 1.800 millones, de los cuales cerca de US$ 400 millones son el compromiso de 2020. Pero, los planes siempre parten un poco atrasados; entonces, se van a invertir unos US$ 100 millones fruto de los anteriores, y estimo que vamos a estar entre US$ 300 millones y US$ 400 millones totales invertidos este año.

El programa completo suma unos US$ 5.500 millones y su eje es duplicar la carga y triplicar los pasajeros. Además, tenemos un plan que permite que en 2027 se elimine la pérdida operacional que ha tenido históricamente.

- ¿A qué se debe que la pérdida del primer trimestre de este año haya sido más de cuatro veces mayor a la del mismo lapso de 2019?

- Principalmente al resultado operacional. Ahí hemos mejorado muchísimo llegando casi a la mitad de la pérdida que teníamos hace dos años

Impacto de la crisis

- ¿Cuánto ha afectado la pandemia a EFE?

- Tenemos un impacto gigante en este trimestre. La caída de los pasajeros fue casi de 80%; en carga fue parecida y, en el ámbito inmobiliario también. Pero diría que 70% del impacto se compensará con menores costos.

- ¿Esto va a contribuir a que las operaciones lleguen a un punto de equilibrio?

- Eso y la incorporación de nuevos servicios. Para pasar a un resultado operacional positivo es necesario que el tren a Melipilla esté totalmente operativo; que la mayor cantidad de trenes de carga en la Región del Biobío funcione; que la extensión Temuco-Padre Las Casas y el Batuco estén operativos, y lo mismo Limache-La Calera, lo que permite eliminar el déficit operativo.

- ¿El plan trienal sufrirá cambios por causa de la pandemia?

-El Presidente Piñera lo aprobó en abril, en pleno conocimiento de la situación de pandemia. En general somos contracíclicos, con inversión generamos trabajo y buena calidad de servicio.

- Cuánto ha afectado a EFE la violencia en La Araucanía?

- Efectivamente hemos tenido algunos incidentes delicados y estamos trabajando en coordinación con el delegado presidencial para la región, tomando precauciones para que no haya ninguna cosa riesgosa que lamentar.