Firma suiza aterriza con pequeños medios de generación eléctrica y pide estabilidad en mecanismo de precios

Industria

Ante los cambios que está experimentando el sector, dicen que han recibido señales que les dan tranquilidad y descartan que se les esté dando un subsidio a los PMGD, como han señalado algunos grandes actores de la industria.

La firma suiza Evergreen Investment Partners & Advisers está dando un giro en su estrategia para el sector energético. Con un portafolio global por 2,5 GWh en proyectos de generación eléctrica, desde hace poco más de un año que en vez de desarrollar y vender, están dando pasos para mantener y operar.

Eso los trajo a Chile, donde tienen planes para desembolsar del orden de US$ 350 millones, con el objetivo de instalar hasta 300 MW en los próximos años, donde los primeros 15 MW se comenzarán a construir en 2018. El financiamiento se los dará un fondo de pensiones de Inglaterra, M&G, con quienes visitaron el país (ver recuadro).

“La estrategia que nos trajo a Chile es desarrollar energía solar en las regiones del mundo donde hay mayor crecimiento esperado”, dice Emmanuel Meyer, managing director de Evergreen, quien estuvo con el country manager en Chile, Adio Stefoni.

Los primeros proyectos de Evergreen son del tipo Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMG y PMGD), que por ley deben tener menos de 10 MW. El sector está atento a una reforma que impulsa el gobierno, donde se busca cambiar el mecanismo cómo se calcula el precio estabilizado al que ellos acceden.

- ¿Qué los trajo a Chile?

- Para empezar en América Latina, no hay mejor lugar que Chile porque es un país abierto, donde hay un respeto del inversor y una reglamentación del sector energético muy clara y sólida. Es un país muy estable políticamente, económicamente, tiene una libre convertibilidad de la moneda.

Cuando decidimos venir a Chile es porque sabíamos que de alguna manera aquí íbamos a tener la seguridad de que no nos iban a cambiar las reglas del juego durante el partido. Hubo comentarios de la exministra Susana Jimenez, que nos preocuparon un poco, pero la seguridad de la marca Chile va más allá de la opinión del político de turno.

- ¿Cómo ven los cambios?

- Independiente del precio absoluto, lo importante es que sea estabilizado como ha sido hasta hoy. Esto elimina el riesgo de que vaya a US$ 20 el MW y después suba a US$ 80 o US$ 120. Eso convertiría los proyectos en imposibles de financiar.

- La propuesta apunta a cambiar el precio estabilizado diario a uno por bloques horarios, ¿qué les parece?

- Hay dos cambios en curso. Uno normativo, que está muy bien y ayuda a dinamizar el mercado y a eliminar la especulación. El otro es el de modificar el precio estabilizado, donde vemos que se estaba haciendo un juego hacia una cierta tecnología (hidroeléctrica) que va contra la neutralidad tecnológica que siempre ha tenido Chile. Ahora bien, para la estrategia de nosotros lo importante es la estabilización.

- ¿Independiente que sea diario u horario?

- El hecho de que sea por bloques aumenta la complejidad para analizar cuál va a ser el precio que corresponde a una planta solar, que funciona sólo de día, durante los próximo treinta años para un determinado bloque. Si mañana el nuevo ministro indica que esta va a ser la estructura del mercado y que no va a cambiar por los próximos años, eso es lo que necesitamos, saber cuáles son las reglas y en base a eso haremos nuestros análisis.

En principio, cuando se hace esa diferenciación horaria, a la energía solar le conviene, porque es cuándo se da el mayor consumo.

- ¿A qué tecnología ven que se podría favorecer?

- Entre las energías renovables, la eólica y la fotovoltáica producen cuando hay viento o sol, mientras que la hidroeléctrica puede producir 24 horas. Chile tiene que ver qué es lo que le conviene al sistema y si es diferenciardo por horario, bien venga. Si considera que lo que le conviene es favorecer a la hidroeléctrica, porque eso le da estabilidad al sistema, eso es lo que tiene que hacer Chile.

Como inversores extranjeros solo necesitamos transparencia en cómo se toman las decisiones y certeza. Una vez que se toma una decisión, que no se cambie cada seis meses. Esta semana estuvimos hablando con las autoridades y nos han dado esa tranquilidad.

- ¿Ustedes tiene un plan de inversiones ambicioso, están condicionado a cómo queden los cambios?

- Absolutamente. Las inversiones que tenemos ya en carpeta para este año, que llegan a 15 MW en O’Higgins y el Maule, caen bajo la norma actual y, por lo tanto, no habiendo retroactividad, no se verían afectadas. La idea es inaugurarlos de aquí a diciembre, para la COP 25. Si las normas cambian de manera desventajosa, no vamos a seguir invirtiendo en los otros 250 MW.

- En la industria se habla de que el precio estabilizado tal como está genera una suerte de subsidio…

- Los grupos que generalmente critican eso son los generadores de grandes dimensiones, que tienen sus propios intereses. El mundo va hacia la energía descentralizada. Cuando se considera que se da un subsidio a la energía descentralizada, lo que no se está considerando es el subsidio que sí necesitan de manera oculta, a través de las inversiones en infraestructura de red, las grandes centrales.

Lo que nosotros apuntamos y por eso queremos estar en Chile como país líder en América Latina, es de aquí a fines de 2021 tener 46 MW construidos, ver hacia dónde evolucionó la tecnología y tener 46 o 50 puntos en la red en las cuales tenemos generación y luego incluir almacenamiento para poder darle mayor flexibilidad y estabilidad a la red. Eso es imposible con una central grande.

El fondo de pensiones británico que financiará los proyectos

Durante su visita a Chile, los desarrolladores de las plantas solares Evergreen vinieron acompañados de David Kemp y Thomas Gardfors, ambos representes legales del fondo de pensiones británico M&G que se encargará de financiar el portafolio con US$ 300 millones.

Tras diversas reuniones con autoridades locales y asesores técnicos, Gardfors demostró sentirse asombrado por los lineamientos de los distintos stakeholders para asegurarse que el proyecto renovable que se quiere construir en Chile.

Kemp añadió que "el apoyo y la preocupación entorno al cambio climático de todos aquí ha sido muy positiva. El gobierno ha sido extremadamente abierto y colaborativo, la expertís legal y técnica es de primera clase y todo eso nos da una real confianza para apoyar a Evergreen en la construcción de las plantas. Estamos ayudando a solucionar los problemas del cambio climático con apoyo a las energías renovables".