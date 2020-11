Fischer y operadores de casinos de juego acusan que Enjoy estaría recibiendo trato preferente de la autoridad

Industria

Operadores e inversionistas dijeron que "a la mayoría le cambian las reglas del juego y, por otro, se toman decisiones que favorecen a un solo actor de la industria".

Los máximos representantes de los casinos de juego del país salieron a cuestionar con fuerza al gobierno por estar -a su juicio- favoreciendo a Enjoy con sus decisiones.

En una conferencia de prensa virtual, donde estaba Claudio Fischer (Sun Dreams), Nicolás Imschenetzky (Marina del Sol), Michael Wagman (grupo canadiense Clairvest), Anthony Leeming (grupo sudafricano Sun International), José González (presidente del grupo español Luckia Gaming Group), entre otros, abordaron diversos temas, como el proceso para renovar licencias de algunas plazas y las negociaciones para extender permisos para compensar los efectos de la pandemia.

El primero en exponer fue el presidente de Sun Dreams, Claudio Fischer, quien mostró su "preocupación por la relación que el gobierno está llevando con la Asociación de Casinos y especialmente, por el proceso licitatorio", agregando que el derecho preferente para renovar las plazas -que a su juicio no está aplicando en este concurso- fue esencial para diseñar proyectos en 2005.

"A nuestra opinión, la SCJ activó de forma ilegal un proceso licitatorio" señaló y agregó que "durante los últimos meses hemos pedido al gobierno que respete lo establecido por la Ley. Sin embargo, no hemos sido debidamente escuchados, ni tampoco vemos la intención de que la autoridad respete la norma vigente".

El presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, agregó que las condiciones fijadas en 2005, bajo las cuales se planificaron las inversiones, han entregado a las ciudades infraestructuras que "nunca se hubiesen visto sin la Ley de Casinos".

Michael Wagman, presidente del grupo canadiense Clairvest y socio de Marina del Sol, fue más allá y dijo estar preocupado, porque "este no es el mismo país en el que invertimos hace más de diez años y hay señales claras de que ya no favorece a los inversionistas extranjeros. Más específicamente, cuando vemos que las autoridades cambian las reglas como mejor les parezca, ignoran las regulaciones e introducen procesos que no tienen bases legales, nos asusta y asustará a otros inversionistas al momento de invertir en Chile".

Agregó que siguen recopilando antecedentes que les puedan servir para realizar una demanda ante el Ciadi.

Pero fue el presidente del grupo sudafricano Sun International, Anthony Leeming, quien se lanzó directamente contra Enjoy, operador que está fuera del gremio y con el que estuvieron disputando varias plazas municipales, que finalmente quedaron en la firma ligada a la familia Martínez.

Respecto a la licencia que se le entregó en Pucón, dijo que es muy claro que "Enjoy no podía cumplir con el proyecto, ya que no contaba con los permisos de planificación. Ellos ganaron el permiso, pero posteriormente, presentaron un reemplazo sin tener que competir. Este nuevo proyecto ni siquiera está en la misma dirección y no logramos entender cómo lo pudo hacer cuando no fue el proyecto por el que ofertó".

"El actuar de la autoridad no ha sido acorde, y de hecho, de alguna manera corrompe con los estatutos internacionales de todo el sector de casinos", dijo y relacionó el hecho a su decisión de salir del país.

De todos modos, cuando se anunció la operación, a fines de agosto, la sudafricana pasaba un duro momento por efectos del Covid-19 y, además, entre los motivos que explicó al regulador de mercado de su país para tomar la decisión, estaba que si bien Sun Dreams tenía una atractiva cartera de activos y una serie de oportunidades de crecimiento, al mismo tiempo se enfrentaba a varios desafíos, como por ejemplo, la necesidad de renovar sus licencias de casinos -incluído su ícono: el Monticello-, reformas políticas y sociales, y la necesidad de asegurar financiamiento para su proyecto ubicado en Iquique.

Enjoy en la mira de su competencia

Aunque sin nombrarla directamente, otros actores también apuntaron sus dardos contra Enjoy. Fischer señaló en su intervención, que le preocupa la "dualidad" en el trato que se está teniendo con algunos representantes del sector. "Por un lado, a la mayoría le cambian las reglas del juego y por otro, se toman decisiones que favorecen a un solo actor de la industria. Eso para nosotros es raro", dijo.

Clairvest, agregó que no todos los actores están siendo escuchados y considera que hay algunos operadores que están siendo favorecidos en lugar de otros. "Hay muchas decisiones que están beneficiando a este operador (Enjoy) y sentimos que el gobierno chileno podría estar trabajando a favor de este operador particular que no está representado aquí hoy."

Más tarde, Imschenetzky se refirió a la reapertura de las salas de juego. "Nos enteramos hoy que resulta que Enjoy es el primero que podrá reabrir será Enjoy, con protocolos que yo no sé cómo los obtuvieron porque no los tengo. Entonces no sé cómo están listos para abrir", comentó.