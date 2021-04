Fisco rechaza acción de importadores de autos que buscan anular decreto de reciclaje

Industria

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del fisco de Chile, pidió rechazar en todas sus partes la reclamación judicial presentada por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC, gremio que aglutina a más de 38 empresas importadoras de vehículos nuevos) junto a Comercial Chrysler, PSA Chile, Ssangyong Motor Chile y Comercial Italia. El gremio y las firmas recurrieron al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para que se anule el decreto del Ministerio del Medio Ambiente que “establece Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas de Neumáticos”, publicado en el Diario Oficial el 20 de enero. Afirman que su trabajo no es vender neumáticos de reposición, sino autos, por lo que -a su juicio- no les corresponde reciclar; esto, además, dicen que es un alto costo que no pueden ni deben asumir.

En respuesta, el CDE sostuvo: “Los reclamantes se encuentran sujetos a las obligaciones del decreto reclamado, en tanto importan vehículos que entre sus componentes consideran productos prioritarios, en particular, neumáticos. Asimismo, tienen la calidad de productores en la medida que cumplen con la definición legal al enajenar pro primera vez en el mercado nacional productos prioritarios, ellos independiente de si esa enajenación se realiza al distribuidor/comercializador o al consumidor final”.