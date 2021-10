Industria

Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al TDLC un requerimiento por colusión en contra de Brink’s, Prosegur, Loomis.

Un nuevo caso de colusión acusa la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Esto, porque esta tarde informó que hace unos días presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país -Brink's, Prosegur y Loomis- y contra seis de sus principales ejecutivos.

El motivo es "por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018".

La Fiscalía pidió al Tribunal que aplique las sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.

Las mayores multas fueron solicitadas para Brink's Chile S.A., por US$ 30,5 millones, y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A., por US$ 25,8 millones.

Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión, según informó.

Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la Fiscalía solicitó una sanción económica de US$ 6,4 millones.

En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink's), con US$ 115 mil; Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con US$ 104 mil; y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con US$ 88 mil.

"Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley", señaló en una declaración el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

En desarrollo...