FNE cuestionó el criterio de los canales de televisión para adjudicar licitación que mide las audiencias

Industria

Tras el proceso en el que se impuso Kantar Ibope en octubre, el organismo antimonopolios observó que dos de las seis estaciones participantes no formaron parte del mecanismo de desempate que definió al ganador.

Pese a que los canales de televisión declararon el triunfo de la empresa Kantar Ibope en la reciente licitación de medición de audiencias, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuestionó la fórmula aplicada por las compañías para adjudicar al ganador del proceso. El reparo se fundamenta en el hecho de que dos de las seis señales manifestaron su desacuerdo con el mecanismo utilizado para el veredicto final a partir del criterio de “regla del desempate”.

En medio de la consulta impulsada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por un segundo competidor, Exacta Research, el organismo antimonopolios comentó que “las condiciones de aceptación de la oferta de Kantar, contenidas en un correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2021 a dicha empresa (...) no contienen -a juicio de esta Fiscalía- resguardos suficientes para neutralizar o limitar los riesgos a la competencia que fueron descritos en nuestro aporte de antecedentes”.

Cabe recordar que el contrato anterior de medición de rating ascendió a un aproximado de US$ 15 millones y tiene una duración de cinco años.

La regla del desempate

En mayo pasado, la firma Exacta abrió un proceso de consulta para pedir la opinión del TDLC sobre la ejecución del concurso. Y, mientras este procedimiento seguía su curso, los canales de TV comunicaron en julio su primera votación para seleccionar al nuevo proveedor de los servicios de medición de rating.

Según los antecedentes dados a conocer por la FNE, se requería de un quórum de mayoría absoluta de los canales -esto es cuatro de seis votos-, para seleccionar a uno de los tres potenciales proveedores en competencia: Exacta, Nielsen y Kantar Ibope.

Pero en esa instancia, el resultado de la votación fue de tres votos para un proveedor, dos para el siguiente y uno para el último. Y dado que por consecuencia no se definió a un ganador, dos semanas después se efectuó una segunda ronda y luego se concretó una tercera, pero siempre se repitió el mismo resultado.

En este escenario, el comité de ejecutivos optó en septiembre por abrir un foro de consultas para que los tres proveedores despejaran las dudas de los canales. Y luego propuso un “criterio de desempate” mediante el cual cada estación, de manera adicional a la votación, debía evaluar a cada uno de los tres postulantes utilizando una matriz de factores elaborada por la consultora 3M3A. De esta forma, la oferta que obtuviese el mayor puntaje según esta última modalidad resultaría seleccionada.

Así, en octubre se concretó una cuarta votación donde, a pesar de que nuevamente no se alcanzó el quórum necesario, en definitiva se informó un ganador -Kantar- sobre la base de su mayor puntaje ponderado de acuerdo a la nueva fórmula aplicada.

Sin embargo, la FNE señaló al respecto que el criterio de desempate aplicado para seleccionar a esa empresa “no contó con la aprobación de todos los canales de televisión abierta”. Si bien no se sabe su identidad, dos de las empresas manifestaron a la comisión de ejecutivos sus reparos con este mecanismo de adjudicación y no emitieron sus votos.

Vigilancia de la Fiscalía

No es la primera vez que la FNE muestra su preocupación por el desarrollo de este proceso. En septiembre, el organismo manifestó al TDLC que Canal 13, TVN, La Red, Mega, CHV y TV + no se hacen cargo de los riesgos anticompetitivos detectados como, por ejemplo, sobre los probables intercambios de información comercialmente sensible entre ejecutivos de las señales involucradas.

En este marco, la entidad ofreció alternativas para mejorar el estándar del proceso. En su propuesta, argumentó la conveniencia de implementar el modelo de alianza llamado Joint Industry Comitte (JIC) el cual -según la experiencia comparada- permite mitigar los riesgos señalados por cuanto limita la interacción entre competidores.

Para dar forma al concurso, las empresas televisivas crearon en 2020 un comité de asesores que operó de manera separada a la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), y también contrataron a la consultora 3M3A para elevar las exigencias de la licitación.

En el pasado, los canales de TV se han visto sometidos al ojo fiscalizador de la FNE por operaciones en otros ámbitos. Por ejemplo, en 2016, la industria acordó implementar una Red Integrada de Distribución Abierta (Rida), que contempla servicios de transmisión satelital en conjunto, en el marco de la implementación de la señal digital, donde lograron un acuerdo con la autoridad para aplicar medidas que resguarden el traspaso de información comercialmente sensible.