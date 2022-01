Gabinete de Gabriel Boric | "No piense solo en Santiago, sino que en todo el país": La primera tarea que tendrá el nuevo ministro de Transportes

Industria

Juan Carlos Muñoz, el sucesor de Gloria Hutt en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), es ingeniero civil y ambiental con un extenso currículum académico, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente se desempeña como profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Sus áreas de investigación son el transporte público, las redes de transporte, el tráfico y la logística. De hecho, lidera el Bus Rapid Transit Center of Excellence (www.brt.cl) financiado por la Volvo Research and Educational Foundations. Además en paralelo es director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (www.cedeus.cl).

El jefe de la cartera de Transportes fue asesor el 2003 y 2004 de la cartera, justo cuando se diseñó el plan Transantiago. Y luego, en 2008 fue miembro del comité de expertos creado por este Ministerio para mejorar el proyecto de buses.

Juan Carlos Muñoz fue miembro del Directorio del Metro Regional de Valparaíso desde el 2007 al 2010 y asesor del Presidente de Metro de Santiago en el mismo periodo. Entre 2014 a marzo 2017 se desempeñó como director de Metro y Asesor de la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

Otra de sus vetas, es que se dedica al diseño de turnos flexibles de trabajo para trabajadores de retail. En la actualidad, co-dirige la empresa Shift-UC qu tiene como objetivo probar soluciones cuantitativas a problemas de recursos humanos para la industria. Esta empresa asigna turnos de trabajo a alrededor de 50.000 personas semanalmente en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Brasil.

Es miembro del Editorial Advisory Board de la revista Trans Res B, de los Comités científico Internacionales de las Conferencias CASPT (Conference on Advanced Systems of Public Transport), ISTTT (International Symposium on Transporttion and Traffic Theory) y Thredbo (International Conference on Competition and Traffic Theory) Titularidad en el Transporte Terrestre de Pasajeros). Ha participado en una innovación que recibió el premio nacional de innovación y otro el premio Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte

Al momento de ser nombrado, el presidente electo, Gabriel Boric, le encomendó la primera tarea: "No piense solo en Santiago, sino que en el Transporte de todo el país".