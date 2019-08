Ganancias de Blumar se desploman en parte por impacto de la jibia

Industria

Por su parte, los ingresos de la compañía en los seis primeros meses del 2019, alcanzaron los US$ 208,2 millones, es decir, una caída 16,5%.

Blumar reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que durante a junio obtuvo ganancias por US$ 3.221 millones, lo que es una disminución de 94% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, los ingresos de la compañía en los seis primeros meses del 2019, alcanzaron los US$ 208,2 millones, es decir, una caída 16,5%.

"Los menores resultados al cierre del primer semestre del año 2019, respecto del mismo semestre del año 2018, se originan por mayores costos en el segmento acuícola y menores resultados en pesca", comentó la empresa en su análisis razonado.

Sobre el sector pesquero, agregó que la baja se debe principalmente a la ausencia de jibia durante el primer trimestre del año 2019, lo cual influyó negativamente en los resultados de la filial PacificBlu.

En el segmento acuícola, el menor resultado tiene su causa en un aumento de 19% en el costo promedio de ventas, desde US$ 4,47 a US$ 5,34 por kilogramo, situación a su vez originada por un incremento de 23% en el costo ex jaula de salar que fue resultado de una menor productividad de cultivo debido en gran medida, a un comienzo de año con peor situación sanitaria, que obligó a realizar cosechas tempranas a menores pesos promedio que el ejercicio anterior.