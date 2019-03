Go PlanBe entrega en 2 meses herramientas para que las personas generen su propio PlanBe

Industria

Este modelo de educación continua y de instrucción andragógica (orientado a adultos) incluye materias como el modelamiento de negocios, estrategia digital y storytelling, entre otras.

Un estudio elaborado el 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa a Chile como el único país de Latinoamérica que supera los 80 años de esperanza de vida media, y donde las mujeres superarán los 90 años en 2030.

En esta realidad demográfica y cultural, surge Go PlanBe, programa teórico práctico que se basa en el estado del arte de la teoría para ayudar a profesionales a hacerse las preguntas clave que deben responder antes de embarcarse en un proyecto futuro.

Su fundador y gerente general, Paulo Rosales, explica que “el programa fue diseñado tomando en cuenta el aprendizaje de adultos (andragogia), donde además se aprovecha la inteligencia colectiva del grupo para desarrollar un proyecto específico con la ayuda personalizada de mentores expertos”.

Pese a que Go PlanBe es para cualquier edad, destaca Rosales, es la gente de 50+ la que mas está viviendo la realidad de la necesidad de reinventarse. “Lo que necesitamos es acompañamiento metódico para acortar la curva de aprendizaje y no cometer errores evitables, lo cual se logra rodeando al participante de personas con mucha experiencia práctica en distintas áreas que van desde cómo hacerse las preguntas correctas hasta modelamiento de negocios, levantar financiamiento, estrategia digital y storytelling, entre otras materias a lo largo de dos meses”, detalla.

Efectos de la automatización

En un momento en el que la automatización se implementa cada vez más en las empresas, el ejecutivo sostiene que afectará de distintas maneras y a diferentes segmentos. “A los más calificados les brindará la oportunidad de tener más tiempo, entre otros beneficios. A los menos calificados los puede volver, como dice Yuval Harari, irrelevantes laboralmente. Eso es muy fuerte y la sociedad debe prepararse para la convivencia simultánea entre al menos cuatro generaciones, con mucho tiempo en sus manos ya sea por cesantía o por ocio”, declara.

Falta de incentivos

Es crítico en señalar que hoy no hay suficiente atención puesta ni en el sector público ni en el privado. Considera que “no están los incentivos ni la adaptación cultural. Lo anterior en parte porque estamos confrontando ideológicamente el tema vía las reformas al sistema de pensiones y no enfocándonos en cómo hacer que esta creciente parte de la población siga siendo productiva para sí mismos, sus familias y la sociedad. ¿Mujeres pensionándose a los 60? Requiere revisión inmediata, pero nadie se atreve. El estado no puede arreglar esto por si solo, necesita que nos hagamos cargo todos con grandes dosis de accountability personal sobre el futuro de cada cual”.

Morales subraya que la riqueza de experiencia que tiene un profesional senior es subvalorada hoy. “Los incentivos necesarios se deben analizar en forma multisectorial, pero la realidad es que no hay economía que aguante un desequilibrio estructural entre población activa y pasiva cuando la última se convierte en mayoritaria”, plantea.