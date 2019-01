Gobierno define veto a proyecto de la jibia pero no objetará fin de pesca de arrastre

Industria

Anuncio generó un rechazo transversal en la industria y los trabajadores, quienes se manifestaron ayer en algunas ciudades del sur.

Pese a las presiones para que el gobierno promulgara tal como salió del Congreso la ley que establece a la línea de mano o potera como único método de captura de la jibia -que en la práctica sacaba al sector industrial de este recurso-, el Ejecutivo insistió con introducir cambios a la norma.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, y el subsecretario del ramo, Eduardo Riquelme, anunciaron que se aplicará un veto presidencial aditivo, para incorporar el cerco como arte de pesca, para ser utilizado tanto por el sector artesanal como industrial.

Según informó Valente, así se cautelan los intereses de los trabajadores de ambos sectores y se asegura la captura y producción sustentable de este recurso.

Esto, porque no se objetará la eliminación del arrastre como método de pesca de la jibia -como pedía la industria- y que durante el período de vacancia, que la ley fija en seis meses desde su publicación, se elaborará un estudio técnico respecto del impacto de los actuales artes de pesca en la captura de este recurso.

Riquelme agregó que una de las consideraciones para tomar esta decisión fue que para el gobierno es muy importante asegurar una cantidad incrementada de captura de jibia.

“Este es un recurso que está siendo objeto de una pronta regulación por parte de la Organización del Pacífico Sur, que fija las cuotas de los peces que emigran. Tenemos que comunicar a esta organización todas las capturas que mensualmente se realizan de jibia de cara a la regulación de una cuota nacional para el país en los próximos años”, dijo.

El subsecretario explicó que el interés superior del país es aumentar la captura del recurso, porque así se puede construir la historia necesaria para pelear la cuota internacional que se otorgará y, de esa manera, asegurar el abastecimiento.

“Si disminuimos drásticamente las capturas, tendremos pocos argumentos para pelear la cuota que le corresponder a Chile y ese será un daño irreversible para la pesca artesanal-industrial del país”, enfatizó.

Parte de las protestas que hubo ayer por la tarde, tras el anuncio del ministro Valente y el subsecretario Riquelme.

En pie de guerra

Aunque el gobierno exigió al sector artesanal e industrial deponer las “movilizaciones violentas” que se han visto en los últimos días, la reacción de los trabajadores no se hizo esperar, rechazando duramente el anuncio a tal punto que aseguraron que los deja “peor que antes”.

El presidente del Sindicato de Capitanes de la Flota de Pesca Industrial, Juan Carlos González, advirtió que lo señalado por el gobierno no soluciona en manera alguna la problemática de los trabajadores pesqueros.

El dirigente además criticó que el gobierno no ha recibido a los trabajadores y aseguró que el ministro de Economía les miente al decir que la administración que representa tiene una política de puertas abiertas. Esto, porque según indican, recientemente suspendió una reunión que tenían concertada con al menos seis organizaciones.

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Jibieros, Pascual Aguilera, anunció que el próximo lunes la organización se reunirá en Talcahuano para tomar acciones si el gobierno insiste en aplicar el veto. Enfatizó que radicalizarán las movilizaciones de no haber acuerdo.

Presidente de sonapesca, OSCIEL velásquez:

"No estamos dispuestos a dejarnos llevar por medidas populistas del gobierno"

"En el fondo, tenemos unas autoridades que son unos ignorantes. No saben el perjuicio que pueden hacer con esto". Con estas palabras, el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, manifestó su rechazo al anuncio del gobierno y, de paso, aseguró que la alternativa propuesta de reemplazar el arrastre por el cerco es "técnicamente inviable".

- ¿Por qué descarta de plano esta alternativa?

- El concepto de cerco es como un corral, lo aprietas y para subirlo arriba del barco se destruye. Al apretarlo echas a perder la calidad. Los barcos que hacen arrastre tienen bodegas refrigeradas donde pueden dar frío a la materia prima, los barcos de cerco no tienen, entonces se rompe la cadena de frío. Vamos a perder mercados porque no vamos a dar un producto de calidad.

- Ustedes dicen que afecta el empleo, ¿cuál sería el efecto?

- Son 4 mil empleos que están en juego. No habrá calidad. ¿Qué cliente estará entusiasmado cuando le dicen que le venden un producto de una manera y después le salen con otro? No habrá ningún interés.

- ¿Cuáles son las acciones que tomarán a partir de este anuncio?

- Este tema tenemos que darlo en los tribunales y estamos dispuestos a dar todas las batallas. No vamos a quedarnos quietos. Estamos evaluando con nuestros abogados todos los caminos a seguir, pero no estamos dispuestos a dejarnos llevar por medidas populistas del gobierno.