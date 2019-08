Gobierno lanza oficialmente Registro de Mujeres para Directorios

Industria

Más de 300 directivas ya fueron propuestas por organizaciones de la sociedad civil y head hunters.

Ya es oficial, desde hoy está disponible la plataforma Registro de Mujeres para Directorios, que permite de forma individual, a quienes cumplan con los criterios exigidos, puedan inscribirse. Actualmente el sistema cuenta con 339 mujeres que fueron propuestas por organizaciones de la sociedad civil y head hunters que trabajaron junto al ministerio.

El registro se podrá consultar a través de una plataforma web y busca aumentar la participación femenina, que según la cartera alcanza un 49% actualmente. Desde el 2018, incrementó un 10% la presencia de mujeres, permitiendo encontrar hoy en directorios de empresas IPSA, la presencia de mujeres es de 8,5%. En el mismo período, en las empresas IGPA hubo un aumento de un 31% de mujeres, lo que significa que el 7,9% de los puestos directivos son usados por ellas. De las 30 empresas IPSA hay 14 que no tienen ninguna mujer y de las 75 IGPA hay 39 en la misma situación.

En palabras de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, la iniciativa busca "potenciar y promover una mayor participación de mujeres en los cargos de alta dirección tanto en el sector público como en el sector privado". Sin embargo, aseguró que con este lanzamiento "estamos haciendo historia".

Además, la representante del Gobierno aseguró que "para que nunca más se diga que no hay mujeres disponibles, que no hay mujeres calificadas (...) es que creamos este registro", comentando también que Chile está rezagado no solamente de los países de la OCDE sino también de America Latina. Finalmente, la autoridad enfatizó que "con decisión y voluntad estamos seguros que podemos lograr en plazos significativos avances razonables".

Una postura más crítica mostró la directora de la Bolsa de Santiago, Jeannette Von Wolffersdorff, quien comentó que estos "casos como Essal son un buen incentivo para pensar en la diversidad del gobierno corporativo de una forma más profunda".

Sin embargo, también explicó que la iniciativa "es una invitación a empresas a abrirse a la diversidad", ya que los equipos diversos son "equipos con más capacidad de innovación". La representante de la Bolsa agregó que "el nuevo registro de directoras no es una varita mágica contra esta cultura, pero da una señal muy importante" y enfatizó que "con voluntad se puede".

Por su parte, el director del Servicio Civil, Alejandro Weber, manifestó que "este es un esfuerzo para nivelar la cancha, para competir en igualdad de condiciones", y añadió que en el sector público "prácticamente triplicamos lo que ocurre en el sector privado". El representante de dicho sector además dijo que "el 59% de los funcionarios públicos son mujeres y queremos que esto se vea reflejado en la alta dirección".