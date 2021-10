Industria

El próximo 18 de octubre se llevará a cabo uno de los hitos más conflictivos para la industria de casinos: la entrega de ofertas para operar 12 plazas de juego. En la instancia, las empresas deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas a la Superintencia de Casinos de Juego (SCJ).

Claro que el concurso ha llevado a varios actores del sector a interponer acciones judiciales para detener el proceso.

Según la lectura de algunas empresas, les correspondería un proceso licitatorio de concurso de belleza (beauty contest), que consiste en la presentación de un proyecto y en la evaluación de los atributos de este. Pero el problema está en que hace unos años se realizó una modificación, la cual significó en que la adjudicación de las plazas debe ser en base a una oferta económica.

Bajo este telón de fondo, el 6 de octubre, el 25° Juzgado Civil de Santiago acogió una medida precautoria presentada por el operador de casinos Marina del Sol para suspender la licitación del casino de Talcahuano impulsada por la SCJ.

De acuerdo a la Asociación de Casinos de Juego (ACCJ), que reúne también a Dreams y a Enjoy, este dictamen otorga el tiempo necesario para que las dos partes en conflicto, la Superintendenta por un lado y la industria por el otro, esperen el fallo al problema de fondo que genera esta disputa.

"Como Asociación consideramos que esta es una señal importante por parte de los tribunales, ya que, de continuar el proceso de licitación en curso, se producirá una situación que el fallo señala prístinamente: las causas judiciales hoy en curso tendrán un fallo definitivo no antes de un año y, de no detenerse el proceso de licitación, podría suceder que los tribunales fallen a favor de nuestra posición cuando ya la Superintendencia hubiese adjudicado, erróneamente, las licencias de acuerdo a una ley que no corresponde", sostuvieron en una declaración.

Esto, considerando que Marina del Sol y Dreams mantienen en proceso juicios debido a la adjudicación de plazas y su interpretación de la norma.

El gremio agregó que tras este fallo y el hecho que queden pocos días para que se entreguen las ofertas, "esperamos que la autoridad recapacite y suspenda todos los concursos abiertos para otorgar los permisos de operación que vencen entre 2023 y 2024, ya que el argumento de fondo del recurso de Marina del Sol es el mismo que compartimos todos los operadores que obtuvimos nuestros respectivos permisos con la ley original".