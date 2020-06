Gremio de pilotos argentinos contra Latam: piden que empresa no se lleve los aviones

Industria

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo que "no hay excusas para que Latam abandone el país".

Un duro golpe fue el anuncio del cese de operaciones de Latam Argentina para la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En una entrevista con Radio Con Vos, el secretario general del ente, Pablo Biró, pidió al gobierno de Alberto Fernández que "no se le permita llevarse los aviones" del país.

"No hay excusas para que Latam abandone el país. En los últimos dos años la aerolínea ganó US$ 430 millones y tuvo beneficios económicos, impositivos y subsidios de todo tipo durante el gobierno anterior de la mano de Lopetegui y todo lo que anunciaron fue mentira", afirmó el sindicalista.

A su juicio, el anuncio de suspender las operaciones de sus 12 rutas domésticas, "es una prueba para ver qué tanto cuida el trabajo de los argentinos", amenazó Biró a Alberto Fernández.

"Si Latam se quiere ir del país y dejar tirados a los trabajadores debería dejar de operar donde no tiene una competencia real. Tiene que respetar las normas de juego del país", agregó en diálogo con Radio Con Vos.

Aun así, Biró descartó una posible expropiación como se planteó con Vicentin: "No tenía ningún problema financiero la sociedad anónima. Acá no se está hablando de soberanía alimentaria ni una necesidad de fondos. Pero sí necesitamos soluciones para esas familias. Por eso, estoy redactando una nota para que no se le permita llevarse los aviones por la protección laboral que eso presupone. Son cerca de 1.700 trabajadores afectados a la filial".

Y añadió el sindicalista: "Se va a ver qué tan fuerte es el gobierno. Claramente es un procedimiento para tratar de conseguir beneficios, como se han acostumbrado con el gobierno anterior, donde se les hizo innecesario tener una filial local. Se le dio la posibilidad de hacer negocios y llevar los dólares hacia afuera. Si tenés una filial argentina, los dólares quedan acá y hay empleos genuinos".

El gremialista advirtió que esto era algo que veían posible porque "lo primero que hicieron fue amenazar. Después, pasaron a una situación conflictiva: liquidaron el 50% de los salarios, lo que denunciamos en el Ministerio. Es natural que lo quieran hacer, no es natural que violen la ley".

