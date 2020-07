Grupo de bonistas se suman a cuestionamientos de las condiciones del financiamiento de Latam

Industria

Bice Vida y Confuturo, a través de su representante en Chile, aseguraron ante la Corte de Nueva York que los beneficios de la propuesta son ilusorios y que Latam no tiene los votos para aprobar un aumento de capital.

En un escrito presentado este martes ante el juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el abogado chileno Octavio Bofill -socio fundador de la firma Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados-, expuso sus críticas a la propuesta del Tramo C de financiamiento DIP (Debtor-In-Posession), sumándose así a la compañía asesora de inversiones Knighthead Capital Managment.

Bofill, como testigo presentado por White&Case -la firma legal que representa a BICE VIDA y Confuturo como miembros del Grupo Ad Hoc de bonistas- aseguró que "los supuestos beneficios de las disposiciones de apoyo al accionista del tramo C del financiamiento DIP son ilusorios".

En el documento, el abogado dijo que, según lo propuesto, "los prestamistas del Tramo C acordarán 1) aprobar un plan de reorganización aprobado por la compañía, 2) tomar todas las acciones corporativas legales chilenas necesarias para implementar dicho plan, 3) y renunciar a su derechos preferentes".

Tras ello, aseguró que las disposiciones "no benefician a los deudores en las circunstancias actuales". "Los prestamistas del Tramo C aún no tienen derechos preferentes capaces de renunciar, y no pueden renunciar a los derechos preventivos de otros accionistas", recalcó.

Asimismo, apuntó que los derechos son personales para cada accionista, por lo que dijo "no estar de acuerdo con que la renuncia a esos derechos de suscripción preferente sea esencial para que un plan del Capítulo 11 se lleve a cabo en Chile".

De lo contrario, explicó, no se garantizaría que los deudores recibieran todas las exenciones de derechos preferentes necesarios.

Sin quórum para eventual aumento de capital

El representante legal de los accionistas minoritarios también apuntó que la parte deudora -Latam y sus accionistas mayoritarios incluidos en el DIP- no tienen los votos necesarios de 2/3 para continuar con su propuesta de financiamiento.

"Los prestamistas del tramo C no tienen suficientes votos para aprobar un aumento de capital donde el el precio de suscripción se paga en especie", escribió. Y agregó: "Sólo parecen tener la mayoría simple de acciones en circulación necesarias para aprobar un aumento de capital donde el precio de suscripción se paga en efectivo".

Bofill planteó otras opciones para poder llevar a cabo el aumento de capital sin que sea necesaria la renuncia a los derechos de suscripción preferente. Dijo que "una estructura por la cual los accionistas pueden participar en ofertas de derechos de capital junto con reclamos de pre-petición equitativos en términos de pago, que cumplan con un plan confirmado de reorganización, es permisible bajo la ley chilena".

También propuso que "los deudores formen una nueva sociedad intermedia, a la que contribuirían todos los activos y pasivos de la parte controladora, cuyas acciones podrían emitirse a acreedores no garantizados bajo un plan de reorganización, dejando intactas las acciones de la entidad controladora".

El abogado estimó que, aunque el proceso en EEUU sea reconocido por la ley chilena, "el mecanismo de suscripción propuesto por los deudores sería visto por los tribunales chilenos y por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como violación a la protección del accionista minorirario y, por tanto, ilegal".