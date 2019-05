Grupo japonés Outsourcing Inc. tomó control de su tercera empresa de servicios en el país

Industria

Tras adquirir el 100% de GrupoExpro y consolidar a Chile como base regional, planea nuevas compras.

Outsourcing Inc. –grupo con base en Tokio de ventas anuales por US$ 2.950 millones– concretó la adquisición del 100% de GrupoExpro, una de las tres empresas de externalización de servicios que maneja en el país y a partir de las cuales estableció su centro de operaciones para la región donde proyecta alcanzar ventas por US$ 200 millones este año.

Actualmente, la compañía nipona controla SL Group, enfocada en las áreas de aseo y seguridad, cuyo 51% adquirió en abril de 2018, a Helpnet Group –actor especializado en el área tecnológica del cual posee todas las acciones desde el mes pasado–, y de GrupoExpro, a cuya propiedad ingresó en 2015 y donde en los años siguientes fue subiendo progresivamente su participación hasta adquirir en marzo el 34% de acciones que aún quedaban en propiedad de los socios chilenos Álvaro y Gonzalo Rivas y Cristián Carvajal.

Con unos 6.000 trabajadores contratados y más de 100 clientes, GrupoExpro participa en procesos productivos y de servicios en sectores como retail, logística, laboratorios, industria alimenticia, tiendas de artículos para el hogar, entre otros. Con SL Group y Helpnet Group, Outsourcing Inc. suma en el país una planta de 8 mil personas y operaciones de venta por US$ 70 millones.

Para 2019, la meta del grupo es “alcanzar ventas por US$ 200 millones por el crecimiento orgánico de las tres empresas compradas, como a través del crecimiento inorgánico con nuevas compras en Latinoamérica, y están especialmente avanzadas las negociaciones para comprar una empresa de externalización fuera de Chile, operación que esperamos cerrar en las próximas semanas”, señaló Cristián Carvajal, gerente general de GrupoExpro y de Outsourcing Inc. para América Latina.

Al respecto, el ejecutivo detalló que la compañía nipona se encuentra gestionando futuras adquisiciones en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. “Para Outsourcing Inc., Chile es su centro de operaciones para explorar inversiones y compras en otros países”, aseveró Carvajal.

Con filiales en todo el mundo –especialmente en Asia en países como Japón, China, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam e India–, la multinacional está especializada en el negocio de Outsourcing de Tercera Fase (en inglés BPO) a través del cual “las empresas externalizan todo el proceso productivo o de servicios en una compañía responsable de contar con el recurso humano, la infraestructura física y el gerenciamiento o gestión de todo el proceso para alcanzar las metas definidas por la empresa mandante”, indica el ejecutivo. Junto con subrayar que el BPO es gran la tendencia mundial, indicó que Outsourcing Inc. permite a sus clientes “delegar sus procesos productos o de servicios de manera integral, ganando en flexibilidad y competitividad”.