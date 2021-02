Guerra de la leche: productores de Los Ríos piden acelerar juicio contra Notco

Industria

A principios de marzo se llevaría a cabo una audiencia que lleva la causa donde las partes podrían abrir una oportunidad de conciliación.

Los abogados de la asociación Gremial de Productores de Leche de La Región de Los Ríos A.G. (Aproval) –que presentó una demanda en contra de la empresa The Not Company, a la que acusó de competencia desleal por su producto Not Milk- plantearon la “necesidad imperiosa de que se comience lo antes posible” el juicio.

Esto, dijo la defensa del gremio liderada por el estudio Coz Jofré & Blavi, “habida consideración que la campaña publicitaria desleal de The Not Company SpA -objeto de este procedimiento- se mantiene día a día, perjudicando de manera continua y cada vez más a nuestra representada y sus asociados, por la vía de instalar el concepto de que la leche contribuye a la contaminación del medio ambiente y que ella no constituye un alimento sano, entre otras”.

En un escrito presentado a la justicia, los abogados de la asociación señalaron: “Recordemos que la acción deducida tiene por objeto proteger a los productores de leche de la Región de los Ríos, que son un motor y un pilar fundamental de la economía de la región, especialmente en los tiempos que se viven actualmente en nuestro país”.

Edinson Lara Aguayo, juez titular del 1º Juzgado Civil de Valdivia, donde se presentó la demanda, citó a una audiencia de estilo para el próximo 5 de marzo, donde las partes podrían abrir una oportunidad de conciliación.

A fines del año pasado, Aproval demandó a The Not Company (NotCo), startup chilena fundada en 2015 por Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora. A juicio del gremio -que aglutina a 150 productores de Los Ríos, región que concentra el 32% de la producción nacional de leche-, la estrategia comercial de la firma es constitutiva de actos de competencia desleal.

El gremio pidió a la justicia que la empresa demandada cese y se le prohíba el uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (tanto en el envase de su producto como en su publicidad) que contenga el nombre o expresión Not Milk o una vaca o cualquier figura propia de la industria lechera. También solicitó que se le prohíba a NotCo realizar cualquier comparación o alusión a la leche, sea directa o indirectamente, de manera explícita o implícita, y -por último- que se remitan los antecedentes de este juicio al fiscal nacional económico, para la aplicación de una multa.