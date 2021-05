Hapag-Lloyd aumenta ganancias por alza en la demanda de contenedores

Industria

El CEO de la firma, donde su principal accionista individual es CSAV, señala que se vieron beneficiados por las mejores tarifas de flete.

La naviera alemana, Hapag-Lloyd, cuyo principal accionista individual es la Compañía Sudaméricana de Vapores (CSAV), controlada por el grupo Luksic, reportó ganancias por US$ 1.500 millones durante el primer trimestre, que representan un aumento de US$ 1.413 millones en comparación a lo alcanzado en el primer trimestre de 2020.



EL EBitda fue de aproximadamente US$ 1.900 millones y el Ebit aumentaró a US$ 1.500 millones.

"Gracias a la gran demanda de transporte de contenedores, nos beneficiamos de mejores tarifas de flete, especialmente en el mercado spot. Además, los precios del búnker han sido más bajos que en 2020. Como resultado, concluimos el primer trimestre con un resultado financiero muy positivo y vemos, en general, un comienzo de año sólido", dijo el CEO de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen.

Los ingresos aumentaron en el primer trimestre de 2021 en un 33%, a cerca de US$ 4.900 millones, particularmente debido a una tarifa de flete promedio más alta.

Sin embargo, la firma indica que debido a la congestión de las infraestructuras portuarias e interiores en muchos lugares -relacionada con la demanda- así como a la consiguiente escasez de buques y contenedores disponibles, el volumen de transporte estuvo ligeramente por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior, aproximadamente 3 millones de TEU (primer trimestre de 2020: aproximadamente 3,1 millones de TEU), o -2,6%.

Por otro lado, un precio promedio de consumo de búnker aproximadamente un 27% más bajo, que ascendió a US$ 384 por tonelada en los primeros tres meses del año fiscal 2021 (primer trimestre de 2020: US$ 523 por tonelada), tuvo un impacto positivo en las ganancias.

La compañía espera "que el Ebitda y el Ebit para el año financiero en curso, en su conjunto, superen los niveles del año anterior".

"Si bien es probable que la tendencia positiva de las ganancias continúe en el segundo trimestre de 2021, actualmente se espera una normalización gradual en la segunda mitad del año. Sin embargo, este pronóstico sigue sujeto a una incertidumbre considerable debido a una serie de factores, entre ellos: la actual volatilidad de las tarifas de flete por encima del promedio; desafíos operativos, como cuellos de botella de infraestructura; y la incapacidad de predecir el curso futuro o los impactos económicos de la pandemia de Covid-19", señalaron

Habben Jansen dijo que "si bien somos optimistas para el año 2021 en su conjunto, las ramificaciones de la pandemia de Covid-19 y las cadenas de suministro congestionadas continúan presentando un gran desafío para todos los participantes del mercado".

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a normalizar este difícil entorno de mercado lo más rápido posible y ofrecer tanta capacidad como sea posible disponibilizar", apuntó.