Holger Paulmann: “Estamos analizando otras medidas que tienen como único objetivo resguardar el trabajo de nuestros colaboradores”

Industria

De las solicitudes al Gobierno, empresario destaca el pago de la deuda vencida por US$ 4 millones que mantiene con la compañía.

Desde que estalló la crisis sanitaria en Chile el CEO de Sky Airline, Holger Paulmann, no ha parado de trabajar. "Han sido días muy intensos", admite el empresario, no sólo desde el punto de vista del aumento de carga laboral, sino también a un nivel emocional porque no ha tenido pausa ni en los fines de semana. "Y esto no parará hasta que a la autoridad paralice completamente el tránsito de las personas y todos están en sus casas", explica. A su juicio, la forma de detener la propagación del coronavirus requerirá que el mundo adopte una filosofía de austeridad y cuidado a toda escala: gobierno, empresas y ciudadanía. "Para eso, hay que hacer sacrificios", apuntó Paulmann.

Su industria es una de las más perjudicadas con el cierre de fronteras. Aún así, el empresario dice que la aerolínea estaba preparada para pasar un período difícil, pues en "marzo y abril sabíamos que serían períodos complejos por el efecto del estallido social y las amenazas de protestas e intentos de bloqueo; ya se proyectaba una demanda menor".

Dentro de los planes para enfrentar los períodos más duros de la crisis sanitaria –que prevé será durante un máximo de cuatro meses- está negociar que sus colaboradores, de modo de poder proteger fuentes laborales al largo plazo y no recurrir a despidos masivos.

-¿Cuándo percibió las primeras señales de la profunda crisis que está viviendo?

- En Europa vimos una reacción bastante lenta y no fue tanta la anticipación que pudimos tener. Sin embargo, el estallido social nos sirvió como un ejercicio previo.

-Y ahora ¿cuál es su perspectiva?

-Lo que te puedo decir con certeza es que no sabemos qué pasará adelante y dependemos mucho de las medidas que tomen las autoridades. La tasa de pasajeros que compraron el ticket y no abordaron sus vuelos en marzo subió sólo un 1% o 2%, pero tras las alertas creció sobre 40%.

-¿Cuánto cambian los planes de Sky al largo plazo teniendo en cuenta la fuerte inversión en aviones, la expansión en Perú y la apertura de nuevos mercados?

-Esto es transitorio, creemos que el efecto fuerte del virus durará entre tres y cuatro meses. De ahí, la demanda se recuperará rápidamente, por eso tenemos que estar preparado para cuando suceda. Los planes de flota no han cambiado y en el caso de Perú también continuamos con la misma iniciativa, ya que la llegada nuevas aeronaves coincide con la recuperación de los mercados.

-¿Hay riesgos de que Sky quiebre?

-Estamos tomando todas las medidas para que eso no suceda, pero todo dependerá de cómo sigue. Habrá muchas firmas que podrán pasar la mala racha de tres o cuatro meses, pero si se extiende habrá un impacto mayor. Hay un estudio que habla de que el 50% de las aerolíneas quebrarán tras los efectos del virus. Aún así, Sky está mejor financieramente que la media en la región porque tenemos una estructura de costos fijos más liviana. No estamos más expuestos por ser low cost.

Conversaciones con el Gobierno

-Las aerolíneas entregaron una lista al Gobierno para buscar ayuda financiera. ¿Qué es lo más importante para ustedes?

-Una medida muy razonable e importante es que el Estado se ponga al día con los pagos de Mercado Público, ya que tenemos más de US$ 4 millones de deuda vencida. Además, también pedimos más plazo para poder pagar las tasas y lo que vemos es que a nivel mundial es lo básico que están otorgando los gobiernos a las aerolíneas.

-¿Cómo han visto la reacción del Gobierno en los últimos días, después de las declaraciones del ministro Lucas Palacios?

-Es una postura difícil para el Gobierno y somos empáticos respecto a las cosas que pedimos.

No dijimos "que nos pasen recursos", sino que nos den un tiempo para pagar las cosas que vamos a deber. Las líneas aéreas tenemos que demostrar que nos estamos adaptando para minimizar los egresos dentro de lo posible y pedir la menor ayuda posible al Estado. Estamos exigiendo medidas lo más razonables posibles, ya que el gobierno tiene otras prioridades.

-De no tener apoyo del Gobierno, ¿qué tan probable es que reduzca su personal o los sueldos como lo hizo Latam?

-Como Latam, nuestra idea es tomar todas las medidas necesarias para proteger el empleo. Eso es lo que han tratado de hacer y por eso pidieron reducir el sueldo a su gente. Nuestro camino es parecido y estamos dando distintas alternativas a la gente en diferentes niveles de cargos.

Para mí ha sido muy emocionante como grupos humanos han ofrecido cosas que ni siquiera las hemos pedido. Hay un nivel de compromiso increíble. El directorio renunció a un 50% de su remuneración por tres meses y a nivel de los ejecutivos se les recortó un 30% sin cambiar la carga de trabajo. También estamos analizando otras medidas que tienen como único objetivo resguardar el trabajo de nuestros colaboradores.