Hortifrut logra alza en sus utilidades de 2020 debido a mejoras operacionales

Industria

Entre las mejoras operacionales se encuentra el inicio de la temporada de arándanos de forma temprana en Perú, la fortaleza de sus programas genéticos y mejoras en la gestión de las plataformas comerciales en los mercados de destino.

Hortifrut, uno de los mayores operadores en el negocio de berries del mundo, registró a fin del año pasado un alza en sus utilidades. Desde la compañía se atribuye este resultado a una mejora en las gestiones operacionales en diferentes áreas de trabajo.

A diciembre de 2020, la empresa registró una ganancia acumulada de US$ 54,02 millones, representando un aumento respecto a los US$ 3,56 millones registrada durante el año anterior. En el mismo período, el Ebitda acumulado alcanzó US$ 175,13 millones, lo que representa un aumento del 75,93% en comparación con 2019.

El incremento del margen operacional fue US$ 68,38 millones, el cual es atribuido a la gestión de plataformas comerciales de Hortifrut en los mercados de destino que permitieron un alza del 1,47% en el precio promedio de venta, las mejoras en el diseño de la curva de producción para iniciar la temporada de forma temprana en Perú y la fortaleza de sus programas genéticos, lo que resultó en un aumento de 16,16% en el volumen comercializado.

Juan Ignacio Allende, CEO Corporativo de Hortifrut S.A., señaló que están muy satisfechos con el desempeño logrado durante el año 2020, asimismo, el ejecutivo destaca la estrategia que la compañía utilizó: "Se confirma nuestra estrategia de diversificación, con plataformas globales que lograron capturar los mejores precios en los distintos mercados, el reconocimiento de nuestro programa genético, la innovación continua y aplicación de tecnologías, y a la excelente ejecución tanto a nivel operacional como productivo".

Operaciones en Perú

Dentro de las mejores operacionales, destaca la estrategia de cultivo temprano que se implementó en el país vecino. Durante la temporada de arándanos en Perú del segundo semestre de 2020, destacó el inicio temprano y así un crecimiento en volúmenes debido a la estrategia de podas, el diseño de la curva de producción, el manejo de los cultivos programados y precios sobre el benchmark de mercado.

De esa forma, en el semestre se comercializaron aproximadamente 35.100 toneladas, lo que representó un crecimiento de 29,78% con respecto al mismo semestre del año anterior.

Por otro lado, a principios de 2021, el gobierno peruano aprobó un cambio del régimen agrario en el país. Los principales cambios al régimen actual son: la creación de un bono especial para trabajadores agrarios de 30% de la remuneración mínima vital, un aumento paulatino en la participación de las utilidades a los trabajadores a de un 5% actualmente hasta llegar a un 10% en 2027, el aumento del aporte de la empresa al seguro de salud de los colaboradores que alcanzará un 9% del salario imponible al 2025 y un incremento progresivo del impuesto a la renta desde un 15% actual hasta un 29,5% en 2028.

En este momento, la compañía se encuentra evaluando los potenciales efectos de estos cambios y así como mecanismos de mitigación que se podrían aplicar.