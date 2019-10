Hutt aborda situación financiera del exTransantiago: "Es posible que se requieran recursos adicionales"

Industria

Ministra de Transportes abordó en una comisión de presupuestos la situación del sistema público en la capital, a raíz de los menores ingresos que se prevén por las manifestaciones y daños en los buses.

La situación financiera del exTransantiago se tomó la discusión en torno al presupuesto del Ministerio de Transportes que fue analizada en una subcomisión en el Congreso, la que durante tres horas y medias analizó las partidas.

La ministra del ramo, Gloria Hutt, que ha estado en el foco del análisis dado el rol que tuvo su cartera en el alza de $ 30 en el Metro, señaló que el sistema de transportes capitalino necesitará una inyección relevante de recursos para poder hacer frente a la falta de demanda que ha tenido desde que se gatilló el conflicto el 18 de octubre.

"Nosotros aún estamos haciendo levantamientos donde hay un evidente daño de infraestructura, pero también es porque hay ingresos que no hemos percibido porque sacamos buses que no tenía validadores. Habrá un impacto relevante... no tenemos el cálculo aún. Es posible que se requieran recursos adicionales", sinceró la ministra.

Como recuento, 2.043 buses han sido afectados desde el inicio de las manifestaciones, donde 25 fueron quemados. ¿Cómo financiar esto? El MTT dijo que aún está en evaluación, pero el presidente de la subcomisión, Juan Pablo Letelier, apostó por incluirlo en una glosa del presupuesto.

En la extensa reunión también estuvo presente la Dirección de Presupuestos (Dipres), entidad que se mostró abierta a modificar el criterio que ha utilizado hasta el momento, donde se planifica un presupuesto que no contempla el acceso al 100% del subsidio del sistema capitalino, dado que la ley contempla "hasta" un cierto monto.

Fue en ese momento que Letelier interpeló al organismo por su responsabilidad en el aumento de $ 30 del pasaje de Metro, dado que el gobierno no puede acceder al monto de los aportes. Esto fue contrarrestado por funcionarios del organismo, que detallaron que en octubre se han traspsado $ 25.500 millones adicionales a la cartera de Gloria Hutt para el exTransantiago, donde parte de ello son aportes adicionales a la ley de subsidio.

Ante esto, Letelier pidió precisar si han hecho una autocrítica interna, a lo que el experto de Dipres respondió que hay una serie de variables que considerar cuando se arma un presupuesto al sector público y dentro de ellos es el cumplimiento de metas del gasto fiscal, por lo que no sería un problema muy fácil de resolver.

Sin embargo, añadió que "estamos abiertos al tema (entregar el 100% del subsidio), incluso sin haber un documento de por medio creo que sí lo haremos".