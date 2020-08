ICR evalúa “favorablemente” cambio de controlador en Sun Dreams

Industria

Lo anterior dado que la familia Fischer es el controlador inicial de esta compañía (ex Dream) y su gestión como tal, evidenciaba un perfil altamente conservador.

A raíz del anuncio del cambio de controlador de Sun Dreams, donde sus accionistas Sun Latam SpA y Nueva Inversiones Pacifico Sur, suscribieron un contrato de compraventa mediante el cual la familia Fischer volvería a controlar la firma de casino, la clasificadora de riesgos, ICR, ratificó la clasificación de solvencia y bonos en categoría BBB+/Estable de Sun Dreams.

"Desde el punto de vista del riesgo de crédito de esta compañía, si bien este cambio de propiedad per se no está impactando en su actual clasificación de riesgo -dada la incertidumbre actual por la cual atraviesa la industria producto del Covid-19-, lo evaluamos favorablemente en términos crediticios dado que la familia Fischer es el controlador inicial de esta compañía (ex Dreams) y su gestión como tal, evidenciaba un perfil altamente conservador", señaló ICR.

La clasificadora espera que la política financiera sobre Sun Dreams, de parte del nuevo controlador sea predecible, estable, con compromiso a mantener un perfil crediticio conservador en el largo plazo, sin una presión en la política de dividendos y con apoyo explícito de ser necesario. Lo que conforme se vaya reflejando en los indicadores crediticios de la compañía, podría evaluarse un cambio favorable en su clasificación de riesgo al mediano o largo plazo.

Y a pesar del deterioro de los indicadores de Sun Dreams en los últimos seis meses y en los siguientes doce meses, ICR sigue opinando que el buen track record operacional y de gestión financiera que ha mostrado históricamente, "evita que el deterioro de indicadores sea superior. y permite que Sun Dreams tenga la capacidad de dar cumplimiento a sus obligaciones financieras estipuladas, aun cuando sus ratios asociados a flujo están deteriorados como consecuencia del evento exógeno asociado a la crisis sanitaria".

Además, añadió que conforme la empresa tenga la capacidad para recuperar su flujo operacional una vez extinguida la crisis sanitaria, no descarta que esto se traduzca en una mejora en su clasificación de solvencia y bonos. Lo anterior, considerando que Sun Dreams es el operador de casinos con mayor market share en la industria chilena, que en escenarios normales genera un alto nivel de flujo derivado de sus licencias y que opera con un stock de deuda razonable respecto a sus competidores y a su propia generación de caja, lo que de acuerdo a la clasificadora de riesgos, le permitió estar en un escenario menos desfavorable para hacer frente a esta crisis en curso.