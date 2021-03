Importadores de autos contra Ministerio de Medio Ambiente: piden anular decreto de reciclaje de neumáticos

Industria

La ANAC y empresas socias afirman que la nueva normativa es arbitraria y grava con una carga “injustificada” al sector.La cartera encabezada por Carolina Schmidt defiende su actuar: “Estamos tranquilos que el decreto se ajusta a la legalidad”.

A fines de enero, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció con bombos y platillos la publicación del primer decreto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), dando inicio oficial a la ley de reciclaje en Chile. Con la nueva normativa, como destacó la autoridad, se estableció exigentes metas de recolección y reciclaje de neumáticos.

Casi un mes después, el pasado 24 de febrero, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC, gremio que aglutina a más de 38 empresas importadoras de vehículos nuevos) junto a Comercial Chrysler, PSA Chile, Ssangyong Motor Chile y Comercial Italia, recurrieron al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago en contra del Fisco de Chile. A través de una reclamación judicial, buscan que se anule el decreto del Ministerio del Medio Ambiente que “establece Metas de Recolección y Valorización y Otras Obligaciones Asociadas de Neumáticos”, el que fuera publicado en el Diario Oficial el pasado 20 de enero.

Carolina Schmidt ministra del Medio Ambiente. Roberto Maristany Presidente de ANAC.

“Esta parte tiene el profundo convencimiento de que las regulaciones ambientales proveen de un orden regulatorio necesario (…); nunca se ha cuestionado la necesidad de establecer normas que aseguren la implementación de un sistema de protección ambiental y reciclaje”, parte el gremio y sus socios en su acción judicial. Luego, apuntan contra el mencionado decreto: “Estimamos que éste presenta importantes vicios de constitucionalidad y legalidad, que causan un perjuicio importante a esta parte, viéndonos en la obligación de impugnarlo”.

Los reclamantes piden que el decreto sea declarado ilegal y sea anulado en todas sus partes.

Afirman que su trabajo no es vender neumáticos de reposición, sino autos, por lo que -a su juicio- no les corresponde reciclar; esto, además, dicen que es un alto costo que no pueden ni deben asumir.

Afirman que en la Ley REP, los importadores de vehículos y maquinarias nuevas no son considerados como productores prioritarios, sujetos obligados en los términos de la normativa. No obstante, se señala que el aludido decreto los hacen parte del sistema de responsabilidad.

“Un decreto emanado en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la Repúblicas, además de no serle válido extenderse a puntos que la ley no considera ni regula, tampoco puede igualar y regular de la misma manera a dos industrias totalmente distintas”, afirman.

En relación a las metas de recolección, la asociación dice que los productores de neumáticos de reposición cumplirán las metas prácticamente en su totalidad en virtud de la entrega directa que harán sus clientes a la hora de adquirir los productos nuevos para reemplazar los fuera de uso.

“Los asociados de ANAC, considerando que un consumidor promedio no reemplaza el automóvil cuando el neumático termina su vida útil, deberán asumir costos de recolección y logísticos mayores, desproporcionados, injustos e, incluso, abusivos”, sostiene el gremio.

En esta línea, se afirma que las empresas automotrices se verían enfrentadas “al absurdo” de tener que salir a buscar y recolectar neumáticos en desuso para cumplir su meta, a desarmadurías, sitios eriazos transformados en vertederos no autorizados, hacia el propio desierto del Norte Grande y a un sinfín de lugares donde desde hace decenas de años estos desechos han ido quedando botados.

“Esto no solo significa que este decreto, sobre la base de una discriminación arbitraria, ha gravado injustamente a la industria automotriz de importación, sino que también, al establecer metas de recolección y de valorización en virtud de los vehículos que se hubieran vendido por las empresas, ha dispuesto hacia el pasado, vulnerando así la irretroactividad de las leyes consagrada en nuestro Código Civil”, destaca el gremio.

Consultado, desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron: “La ley contempla la posibilidad de reclamar un decreto de ley REP, y como Ministerio del Medio Ambiente vamos a presentar todos nuestros argumentos ante el Tribunal Ambiental, pero estamos tranquilos que el decreto se ajusta a la legalidad vigente”.

Ventas de autos nuevos disminuyen en febrero

ante problemas de descarga en el puerto de San Antonio

Los retrasos en las descargas de vehículos en el Puerto San Antonio le está pasando la cuenta al sector automotriz. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) durante febrero se comercializaron 24.492 vehículos livianos y ligeros, lo que representa una caída de 2,1% frente al mismo mes de 2019.

En los dos primeros meses del año, el sector acumula ventas por 49.476 unidades nuevas, con una disminución de 13,4%. Desde la Anac aseguraron que, ante la situación, conformaron en febrero una mesa de trabajo con la Empresa Portuario de San Antonio (EPSA) y el concesionario DP World, más los importadores y empresas transportistas, "para agilizar los procesos de descarga y traslado logístico de los vehículos fuera del puerto".

En cuanto a las ventas por segmentos, los vehículos comerciales y las camionetas subieron 27,7% y 1,3%, respectivamente.