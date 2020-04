Industria automotriz en fuerte ajuste por caída en ventas: despidos y cierre de sucursales

Industria

Las concesionarias sufrieron bajas en torno a un 70% por las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno y no tienen claridad respecto de cuándo tendrá lugar la recuperación.

Hace poco más de un año la industria automotriz celebraba cifras récord con ventas del orden de 417 mil unidades y proyecciones de superar su propia marca. Ahora, el escenario cambió y enfrentan un desplome de su consumo, lo que hizo que el sector se replanteara sus prioridades para los meses siguientes y recortara su meta a 290 mil unidades para el cierre de 2020.

El gerente general de Citroen Chile, Rodrigo Hernando, señala que antes de que el gobierno decretara cuarentena en las siete comunas de la Región Metropolitana, la industria tenía expectativas positivas.

“Desde que se decretó el estado de excepción las ventas cayeron abruptamente y en los últimos días de marzo y primeros de abril la baja ha sido de más de un 70%, directamente relacionado con el tema coronavirus”, señaló.

En este escenario, el ejecutivo indica que “no sabría decir cuanto caerá el mercado este año, pero en cualquier escenario el efecto será muy importante”.

A su juicio, el avance del covid-19 afectará a todas las marcas sin distinción. Y además del débil consumo en el corto plazo, está preocupado de los malos pronósticos. “Cuando salgamos de esto el mercado volverá en niveles más bajos, porque las proyecciones económicas hablan de que tendremos una recesión en Chile y altas tasas de desempleo”, apunta.

Impacto en Pymes

Luego que se desató la crisis sanitaria en Chile casi todas las marcas, importadoras y concesionarias “están recortando gente”, dice una fuente de la industria que prefiere guardar reserva. Esto porque el Covid-19 sorprendió al sector en un momento sensible tras el 18 de octubre

Dentro del mundo automotriz, los más perjudicados son las concesionarias medianas y pequeñas, que ven dificultades para mantener una base de empleados estable. En ese plano, algunas han optado por acogerse a la ley de protección del empleo patrocinada por el Estado.

El presidente de Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), Carlos Dumay, valoró la puesta en marcha de la de esta normativa. Sin embargo, esto no evitaría que a nivel nacional hasta ahora cerca de un 30% de los vendedores y personal de punto en de tiendas han sido despedidos, comentó una fuente ligada a una concesionaria. Esto, se debe a que hay empresas que están cerrando showrooms a lo largo de todo Chile.

En el caso de las grandes empresas, trascendió que Kaufmann activó su protocolo de crisis y rebajó el sueldo a su plana ejecutiva, pero consultados no quisieron hacer comentarios al respecto. “Hoy el tipo que está analizando fuertemente su negocio son las concesionarias chicas, no el Grupo Gildemeister, Derco o Kaufmann. Los concesionarios menores evalúan si cerrar o no su tienda con las cifras en mano”, dice un actor de la industria.

Carlos Dumay es pesimista sobre cuándo será la fecha de recuperación del mercado. “Lamentablemente tendremos que esperar porque no tenemos una visión de cuándo esto se termina y planificar a futuro es complejo”, reconoció.