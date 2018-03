Industria salmonera no se detiene e incrementa ganancias en 59%

Industria

El año pasado, el rubro se vio favorecido por mejores precios de venta y disminución en los costos de producción.

La recuperación del sector salmonero está consolidada: el 2017 cerraron con un alza de 59% en utilidades, totalizando US$ 253,8 millones, frente a los US$ 159,7 millones alcanzados en 2016.

La cifra, que incluye a Multiexport Foods, Australis Seafood, AquaChile, Salmones Camanchaca y Blumar, responde a la disminución en los costos de venta y a los mejores precios de comercialización de la materia prima.

Para la primera, el incremento fue de un 69%, totalizando US$ 68 millones al cierre de 2017. Australis registró un alza en las utilidades de 16% hasta los US$ 73 millones y Salmones Camanchaca anotó un crecimiento del 17% para cerrar en US$ 32 millones.

En el caso de AquaChile, el incremento de las utilidades fue explosivo. Si en 2016 la firma totalizaba US$ 8,4 millones, el año pasado alcanzó los US$ 59,5 millones, un alza de nada menos que el 606%, lo que se explica porque el 2016 tuvo que asumir mayor gastos producto del bloom de algas.

Un fuerte contraste con Blumar, que fue la única de las firmas mencionadas que registró un retroceso en sus ganancias. Los números cayeron 50% hasta los US$ 22 millones de utilidades, lo que se compara negativamente frente a los US$ 44 millones de 2016 y que se explica por un ajuste contable que implicó un cargo a los resultados por US$ 9,7 millones.

A nivel de ingresos, si bien la tendencia también fue al alza, el incremento no fue tan marcado como el caso de las utilidades. Así, las cinco firmas totalizaron US$ 2.073 millones, un aumento del 4,4% frente a 2016, año que finalizaron en US$ 1.983,7 millones.

Nuevamente Blumar –que no solo considera el área de acuicultura, sino que también de pesca- fue la única que retrocedió, registrando una disminución del 50% de sus ingresos a raíz de una mayor base de comparación, dado que en 2016 la compañía vendió el 50% de sus activos en Estados Unidos a la acuícola Ventisqueros, creando su filial BluGlacier.

Salmones Camanchaca experimentó una caída del 10% en sus ingresos, causada por la baja de 21,9% en los volúmenes de ventas, que en parte fueron compensados por el alza del 11,3% en los precios.