Ingresos de Oracle en primeros tres meses de 2022 se incrementan 4% y superan US$ 10 mil millones

Industria

La compañía anotó la "tasa de crecimiento trimestral de ingresos orgánicos más alta" desde que iniciaron la transición a la nube, según dijeron.

Al tercer trimestre del año fiscal, Oracle Corporation reportó que sus ingresos trimestrales totales aumentaron 4% respecto al año anterior, llegando a los US$ 10.500 millones. Los ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias aumentaron 5%, mientras que las ventas por licencias en la nube y licencias locales aumentaron 1%.

El ingreso operativo GAAP del tercer trimestre fue de US$ 3.800 millones, es decir, 1% menos que en el mismo período del ejercicio anterior. Los ingresos operativos no GAAP fueron de US$ 4.800 millones, 1% más que en los primeros tres meses de 2021.

Las ganancias por acción GAAP del tercer trimestre fueron de US$ 0,84, mientras que las ganancias por acción no GAAP fueron de US$ 1,13, lo que implica 3% menos que el ejercicio previo. Las ganancias por acción del tercer trimestre se redujeron en US$ 0,05 principalmente debido a una disminución en el precio de las acciones de la empresa de secuenciación de genes Oxford Nanopore y una pérdida operativa en Ampere, fabricante de chips para servidores ARM.

Sin embargo, la compañía confía en que sus inversiones en estas dos empresas tecnológicas líderes generarán rendimientos muy sólidos para ellos.

Los ingresos diferidos a corto plazo fueron de US$ 9 mil millones. El flujo de efectivo operativo fue de US$ 10.400 millones en los últimos doce meses.

"En el tercer trimestre, Oracle logró un crecimiento de ingresos de más de 7% en moneda constante, nuestra tasa de crecimiento de ingresos orgánico trimestral más alta desde que comenzamos nuestra transición a la nube", dijo la CEO de Oracle, Safra Catz.

Nuevos productos

Por su parte, el presidente y director de tecnología de Oracle, Larry Ellison, dijo que "en el tercer trimestre, Oracle completó el desarrollo de la versión multi nube de nuestra base de datos MySQL HeatWave de código abierto". Y comentó que "en unas pocas semanas, MySQL HeatWave también estará disponible en Amazon Cloud y Microsoft Azure Cloud".

"Oracle ha mostrado a AWS, Snowflake y otros proveedores de bases de datos cómo diseñar una base de datos en la nube True MySQL. Los clientes pueden esperar que MySQL HeatWave funcione aproximadamente siete veces más rápido que Amazon Redshift o Snowflake a un costo de dos a cinco veces menor. Los beneficios sobre Amazon Aurora son aún mayores", agregó.

La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de US$ 0,32 por acción ordinaria en circulación. Este dividendo se pagará a los accionistas registrados a partir del cierre de operaciones del 8 de abril de 2022, con fecha de pago el 21 de abril de 2022.

