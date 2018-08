INTERACTIVO | Agrosuper será cuarto mayor productor de salmón del mundo con compra de AquaChile

Industria

En los últimos meses, la empresa controlada por Gonzalo Vial ha cerrado acuerdos por más de US$ 1.000 millones en el rubro.

En poco más de dos meses, la empresa Agrosuper decidió potenciar su filial salmonera: acordó comprar dos empresas, con inversiones que podrían superar los US$ 1.070 millones, lo que le permitirá transformarse en el cuarto mayor productor de salmón del mundo.

A las 7:28 de ayer, la firma de propiedad de Gonzalo Vial y sus cuatro hijos anunció que llegó a un acuerdo con los controladores de AquaChile (las familias Puchi y Fischer) para adquirir el 67% de la propiedad que manejan en la salmonera, una operación valorada en US$ 570 millones.

Como tomará más de dos tercios de la empresa, Agrosuper anunció que lanzará una OPA por el 100% de AquaChile, negocio que –en caso de que el resto de los accionistas acepten la propuesta- alcanzaría los US$ 850 millones.

La oferta es de US$ 0,734 y fracción por papel de AquaChile, unos $ 473, lo que equivale a un premio de 15% frente a los $ 410 en que cerraron los títulos de la salmonera el viernes.

Como era de esperar, la acción de AquaChile se disparó en bolsa y fue la estrella de la jornada, con un alza de 9,51%, cerrando en $ 449 cada papel.

“(La OPA) será declarada exitosa si es aceptada por un número de al menos dos tercios de las acciones, cantidad cuya aceptación ya se encuentra comprometida conforme al contrato de promesa (con las familias Fischer y Puchi)”, explicó en una comunicación al regulador el gerente general de AquaChile, Agustín Ugalde.

“El cierre de la transacción está sujeto a condiciones usuales de operaciones de esta naturaleza, incluyendo la aprobación de la autoridad de libre competencia (la Fiscalía Nacional Económica)”, precisó el gerente general de Agrosuper, José Guzmán.

Billetera abierta

Fue en 2012 cuando Agrosuper enfrentó su peor crisis medioambiental, que afectó a la comunidad de Freirina. La compañía decidió cerrar la planta en la zona, lo que le significó pérdidas financieras valorizadas en US$ 429 millones.

De ahí para adelante, la empresa liderada por Gonzalo Vial reenfocó sus inversiones, buena parte de las cuales se han destinado a desembolsos medioambientales, principalmente en sus divisiones de cerdos, pollos y pavos.

No obstante, este 2018 marcó un hito, pues la empresa abrió la billetera y decidió potenciar su filial salmonera vía adquisiciones, en medio de una mejora en la industria a nivel mundial.

Así es como en junio de este año anunció un acuerdo para adquirir Salmones Friosur en US$229 millones, que produce anualmente unas 20 mil toneladas (tons) al año, que se sumarán a las 41 mil que produce Agrosuper.

La compra de AquaChile aportará 43.300 tons al año, pero se deben sumar las 23 mil tons que sumará la recién anunciada compra de Salmones Magallanes en US$ 259 millones.

De esta forma, Agrosuper pasará a tener una producción de 127.300 toneladas al año, quedando en el cuarto lugar a nivel mundial. El liderazgo lo mantendría la noruega Marine Harvest, con 354 mil tons en 2017, seguida por sus compratriotas Salmar (135 mil) y Lerøy Seafood (132 mil). Mientras que cerrando el top 5 se ubicaría Cermaq, controlada por Mitsubishi, con 123 mil toneladas.

Salmoneras celebran en bolsa

El anuncio de la compra de AquaChile desató una verdadera fiesta para las salmoneras que cotizan en bolsa, con esta misma compañía como el epicentro. Al cierre de las operaciones, el papel de Aqua marcó un salto de 9,51% que lo llevó hasta los $ 449, su mayor precio desde junio de 2011. Otros títulos del sector también subieron: de los diez mayores avances del día, seis fueron compañías pesqueras. A AquaChile le siguieron Invermar, con un salto de 6,09%; Camanchaca, que subió 4,99%; y Salmones Camanchaca, que escaló 4,39%. Además, Multifood y Blumar subieron 3,13% y 2,96% respectivamente, mientras Australis completó el plantel de ganadoras con un avance de 1,54%. Según comentan agentes del mercado local, el efecto transversal se debió a la noticia de la adquisición, dado que la actividad de M&A tiende a revalorizar los papeles de las compañías del rubro en general.

Venta de AquaChile: ¿la tercera es la vencida?

Víctor Hugo Puchi es considerado uno de los pioneros en la industria salmonera en Chile. El empresario ha sido uno de los artículadores de la nueva normativa que ha permitido el reimpulso de la industria tras la grave crisis generada por el virus ISA que, de hecho, tuvo al borde de la quiebra a AquaChile.

Pero la empresa se logró levantar. El año pasado registró ganancias por

US$ 59 millones, un crecimiento de 754% frente a los US$ 6,9 millones de 2016.

Pero, tras décadas en el negocio, Puchi siempre ha tenido en mente vender la empresa. Primero, en 2007, la salmonera ligada a las familias Puchi y Fischer había explorado una asociación con Cermaq, en ese entonces de capitales noruegos, pero las negociaciones no prosperaron.

Luego, en 2015, los controladores de AquaChile negociaron ceder el control a la también noruega Marine Harvest, pero el negocio, nuevamente, no prosperó.

Luego llegó la oferta de Agrosuper, que, de no mediar ningún inconveniente, marcaría la salida de los Puchi y Fischer de la salmonera.

Los primeros tienen inversiones agrícolas en la Región de Aysén, así como importantes propiedades en el sector oriente de Santiago.

Los hermanos Claudio y Humberto Fischer Llop también se han diversificado, con negocios agrícolas e inmobiliarios, y como accionistas de los casinos de juegos Dreams.

"Proyectamos una tendencia hacia una mayor consolidación de la industria nacional, fortaleciendo la presencia de nuestra industria de salmón en el mundo" dijo Puchi en la Memoria Anual 2017.

Agrosuper financiará con caja y deuda las operaciones

El origen de Agrosuper se remonta al año 1955. Controlada por su fundador, Gonzalo Vial Vial, es una sociedad productora de proteína animal que además participa en el negocio de producción, faena, distribución y comercialización de carne de pollo, cerdo, pavo, salmón y alimentos procesados, con ventas tanto en Chile como en el exterior.

El mercado siempre ha visto a Agrosuper como una candidata natural para abrir un porcentaje de la propiedad a bolsa. Sin embargo, Gonzalo Vial tiene absolutamente descartado tomar esta opción, explica una alta fuente de la compañía, que en 2017 registró ganancias por US$ 274 millones, una baja de 2,1% respecto del año anterior.

Dado esto, se espera que con la compra de AquaChile se frene la apertura a bolsa de la salmonera en Oslo.

Según trascendió, Agrosuper financiará esta compra y la de Salmones Magallanes recurriendo a bonos, deuda y parte de su generación de caja. A marzo de este año, la empresa registró más de US$ 180 millones en la partida efectivo y equivalentes al efectivo.

Actualmente, el negocio salmonero representa el 15% de los ingresos de la empresa, los que en 2017 llegaron a US$ 2.617 millones. Más del 70% de los ventas las aportaron las filiales de pollo y cerdo.

"La sociedad no ha aprobado la implementación de un plan de inversiones, sin perjuicio de lo cual, permanentemente estamos evaluando nuevas inversiones las cuales son aprobadas de acuerdo a su mérito y capacidad financiera", explicó la empresa en su Reporte Integrado 2017.

Expertos: operación no afectaría a actores pequeños, ni a libre competencia

"La industria está pasando por un buen momento y se está produciendo una consolidación". Ese es el análisis que hace Arturo Clement, presidente de SalmonChile, respecto del sorpresivo anuncio de adquisición de AquaChile por parte de Agrosuper.

De materializarse, el timonel del gremio señala que la firma ligada a la familia Vial pasará a ser "número uno por lejos. La empresa superaría las 200 mil toneladas, y quedaría con poco más de 20% de la producción total en Chile".

¿Hay algún riesgo en esta mayor participación? Según Clement, aún participan de esta industria otros 15 actores, y dice que "pueden convivir sin ningún problema productores pequeños, medianos y grandes".

En esto coincide el experto de la industria y expresidente del mismo gremio, Felipe Sandoval. "No creo que afecte a los productores más pequeños ya que hoy hay una reglamentación que permite que el chico pueda planificarse bien", dice.

En términos de libre competencia, añade que "no debería tener problemas, ya que la producción que sumarán es algo que más que nada se exporta. Hay industrias que están mucho más concentradas".

Industria en buen pie

De acuerdo a cifras de Rabobank, en el último trimestre de 2017 la demanda mundial de salmón fue de 578.500 toneladas, lo que representa a un crecimiento de 11,4% respecto del mismo periodo del año pasado.

De este incremento, el mercado más destacado fue Asia, que aumentó su consumo en un 22,1%. Algo particularmente impulsado por el fuerte crecimiento de los pedidos desde China, que avanzaron 38%.

En tanto, en Europa el crecimiento fue de 7,6% y en la región Américas, 16%.

Según el índice SalmonEx, de la Bolsa de Productos, el precio del salmón en Miami se ubica en US$ 5,24 en la semana 30 del año, muy por sobre los US$ 4,98 de igual lapso del año pasado.