Invermar cerró primer trimestre con cifras en rojo

Industria

La ganancia de la salmonera registró números negativos por efecto del bloom de algas.

En rojo terminaron las cifras de Invermar al cierre del primer trimestre del año.

Las ganancias de la salmonera concluyeron el período en negativo, pasando de registrar US$ 7,8 millones -en igual periodo de 2017- a totalizar US$ - 1,2 millones en 2018.

Los complejos resultados fueron atribuidos por la firma a los efectos del Bloom de Algas, que tuvo como consecuencia "un efecto negativo de US$ 5,2 millones y un efecto neto negativo de fair value de US$ 5,7 millones", según detalló Invermar en su análisis razonado.

En tanto, los ingresos se mantuvieron en US$ 64,7 millones (+0,09%), en línea con lo alcanzado en igual periodo de 2017.