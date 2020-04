Inversiones por casi US$ 4.700 millones proyectan 22 empresas públicas este 2020

Industria

Según lo estimado a inicios de año, Casa de Moneda, EFE, Fondo de Infraestructura SA y Metro terminarán con números rojos.

Inversiones por US$ 4.653 millones proyectan 22 empresas públicas para este año, según las partidas de las compañías que fueron aprobadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Los decretos fueron firmados por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, antes de la crisis sanitaria mundial, y aún se mantienen vigentes.

La Dipres fue consultada sobre si se realizarían modificaciones a los presupuestos para, eventualmente, redestinar parte de los recursos para enfrentar la crisis sanitaria, pero el organismo no se quiso referir.

Según los presupuestos de las compañías estatales aprobados, salvo el de Codelco, se explicita que, para realizar los gastos en inversión real, es requisito indispensable que los estudios y/o proyectos de inversión cuenten con la recomendación técnico-económica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En algunos de los presupuestos aprobados figuran como gastos proyectados la adquisición de vehículos. No obstante, fuentes de gobierno recuerdan que, en febrero, el director de Presupuestos, Matías Acevedo, emitió un oficio en que se obliga a los órganos y servicios públicos –incluidas las empresas estatales- a requerir la autorización de la Dipres para la compra de vehículos.

Del total de las inversiones aprobadas por la dirección, Codelco representa el 71%. Más atrás figuran Metro, ENAP y Ferrocarriles del Estado (EFE).

Estimación de resultados

Cuatro de las 22 firmas estatales cuyo presupuesto ya fue visado por la Dipres prevén cerrar el ejercicio con pérdidas. Los pronósticos fueron antes de desatarse la crisis sanitaria global. Así, según lo estimado a inicios de año, Casa de Moneda, EFE, Fondo de Infraestructura SA y Metro terminarán con números rojos.

Metro y EFE estiman cerrar el presente año con pérdidas de casi US$ 200 millones cada una, pero las proyecciones fueron previas a la fuerte caída en el uso del transporte público por el coronavirus, por lo que se estima que el resultado podría ser aún peor.

Para Codelco se considera un resultado antes de impuesto de US$ 1.946 millones, con un costo de US$ 2,42 la libra de metal. El presupuesto consideró una utilidad líquida de US$ 252,8 millones.

Por su parte, las 10 empresas portuarias proyectan cerrar con números azules, siendo San Antonio y Valparaíso las que liderarían, con ganancias por US$ 17,9 millones y US$ 7,8 millones, respectivamente.