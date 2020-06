Inversionistas extranjeros y nacionales comienzan a mostrar interés para aportar recursos a Latam

Industria

Además, ya se fijó primera reunión de grupo para acreedores. La firma nacional y Delta solicitaron al ente antimonopolios de Brasil visar su acuerdo comercial.

En el proceso de búsqueda de financiamiento que Latam comenzando, ya está viendo a grandes actores internacionales mostrando interés.

La agencia internacional Reuters dio a conocer que un grupo de instituciones financieras conformadas por Blackrock Inc, Macquarie de Australia, HSBC y la chilena Moneda Asset Management, mostraran su interés de extender un préstamo a la aerolínea por US$ 1.000 millones a US$ 1.500 millones, como parte del monto de los US$ 2.500 millones que se tratan de reunir a través mecanismo de crédito Debtor in Possession (DIP), que tiene prioridad frente a las deudas anteriores.



Según señalaron fuentes a Diario Financiero, aunque Moneda está interesado en participar, no sería a través de este grupo. Latam propuso a la Corte de Nueva York contratar a LarrainVial para salir a buscar inversionistas que entreguen créditos de pago preferente.

Sin embargo, ya se estarían dando contactos en Nueva York para buscar recursos como los que ya comprometió la familia Cueto (US$ 300 millones) y Qatar (con US$ 600 millones).

Dentro del círculo de interesados hay inversionistas extranjeros y chilenos, en este último segmento se extiende una lista de family offices e incluso la aerolínea qatarí podría subir su aporte.

El punto que podría marcar el interés final es cuánto sería el nivel de participación en la compañía que recibiría cada inversor. Por esta razón, aún no hay fijación de montos.

Otra fuente agrega que no hay nada concreto con el grupo que estaría integrado por Blackrock, y menos compromisos de participación ni montos.

El proceso que abrió Latam el mes pasado tiene como objetivo reestructurar US$ 18.000 millones de deuda. En esta línea, la aerolínea informó que hay fecha para la primera reunión con los acreedores, la que se realizará el 16 de julio.

JBA en Brasil

En otro frente, Latam y Delta presentaron ayer su solicitud de acuerdo comercial ante regulador de libre competencia en Brasil, en medio de la peor crisis en la historia de la aviación mundial. Este era uno de los pasos que se debían seguir en el marco de la alianza que ambas empresas anunciaron en septiembre de 2019 y que significó la compra por parte de la norteamericana de 20% de la firma.

El denominado "acuerdo trans-American Joint Venture Agreement" fue presentado presentando el martes y espera la aprobación regulatoria del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

"Nuestra alianza estratégica con Delta sigue siendo una prioridad. La solicitud reafirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia de viaje y conectividad en América", dijo el CEO de Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier.

El proceso de revisión por parte del organismo representa el primer trámite regulatorio del acuerdo entre Latam y Delta, y una vez que se obtengan las autorizaciones conectará sus redes complementarias de destinos.