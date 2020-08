Jaime Soler se suma a Corporación Santiago 2023

Industria

Tras su renuncia a la gerencia general de Cencosud a fines de 2018, Jaime Soler se ha ido reinventando en su nueva vida como independiente, sumando directorios y asesorías a empresas.

Ahora, tiene un nuevo desafío: fue nombrado integrante de la Corporación Santiago 2023, que estará a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos. Reemplazó a Cristian Aubert, quien renunció tras aceptar la presidencia de Azul Azul, la concesionaria que maneja al club de fútbol Universidad de Chile.

Soler está muy vinculado al deporte, que le apasiona, entiende y conoce: fue parte de un comité asesor del Comité Olímpico de Chile, en los tiempos de Neven Ilic, y actualmente es director del Old Grangonian Club, donde participan los ex alumnos del The Grange School.

Una de sus aficiones es el rugby, lo que, según sus amigos, le sirvió para armar equipos en su etapa de alto ejecutivo en la industria del retail.

Pero el deporte que le dio más satisfacciones fue la natación. Fue campeón nacional y participó en varios sudamericanos. Con los años, sumó nuevas disciplinas: es triatleta, y juega en un equipo de fútbol con sus amigos del colegio.