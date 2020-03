Juan Obach: "Me siento súper orgulloso de ser empresario"

Industria

Juan Obach es reacio a dar entrevistas. En los dos años que lleva presidiendo el CEP ha dado solo una –esta es la segunda–. Pero en conversacíón con Revista Capital habló de todo: de la influencia del centro de estudios, de las presiones que recibe, de su defensa a la elite, de su amistad con el presidente Sebastián Piñera, de su infancia escasa de recursos, de su pasión por el yoga y de sus aprehensiones frente al plebiscito que se avecina. También contó que en octubre fue a una marcha.

Obach insiste en que en la actualidad hay una demonización de todo el mundo, de todas las actividades. "No estoy de acuerdo con eso. Hay empresarios que lo han hecho mal, y no corresponde. Pero varios que andan calladitos por la calle y que lo hacen fantástico, dan empleo, tratan bien a su gente, no porque sea moda, sino porque les nace. Aquí hay gente que quiere dinamitar a la elite actual, para poner una nueva. Entonces yo digo no, momentito, elite siempre vas a necesitar", agrega.

Con todo, reconoce que hay mucho que cambiar: "A quien le fue bien, no puede decir "me fue bien porque soy un macanudo". Nos va bien porque el país crecía. Porque fuimos educados de cierta manera. Y yo creo que a varios se les fueron los humos a la cabeza. No me corresponde dar nombres, pero tenemos claro qué actitudes deben quedar fuera. Hay que acoger, escuchar... Vivimos tan apurados que varios se olvidan del resto del mundo, entonces yo creo que tenemos que humanizarnos más. Y ahí tenemos toda la culpa", reflexiona.

