Juan Sutil: “La gente ha cambiado su percepción de mí”

Juan Sutil cumple dos meses a la cabeza de la CPC. Dice que, pese a las críticas iniciales por su nombramiento, en este tiempo ha sentido el apoyo transversal de empresarios y de representantes de la oposición. "Hay mucha gente que me ha felicitado, de lado y lado. A una persona le comenté: 'mira curiosamente, como que ahora le gusto a todo el mundo'", señala.

Juan Sutil Servoin (58) se sienta en una de las 12 sillas del salón principal de la CPC. Levanta sus anteojos de la mesa –"los mismos Salcobrand de siempre", aclarará más adelante-, y, tras reflexionar sobre la positiva evaluación a su gestión, toma su iPhone. Y lee: "Mira, tengo un WhatsApp de alguien que me dice: 'Oye yo pensé que tú erai un empresario más, que erai facho, ignorante, prepotente y mal educado. Y me he dado cuenta que no es así... Y que hay un camino de esperanza para el país al tenerte a ti manejando el bote'". "El que escribe –señala– es alguien de centro izquierda, de un partido político y muy encumbrado". Más adelante compartirá mensajes que ha recibido de compañeros de curso, periodistas y profesores que tuvo en el Verbo Divino. Y se emocionará.

El tono de su voz –tal como el significado de su apellido– es suave y su ritmo pausado. Diferente de lo que alguien que no conoce al timonel de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) podría pensar: el presidente de Empresas Sutil asumió el 12 de marzo y en menos de dos meses levantó un inédito fondo que ya supera los 90 mil millones de pesos, monitoreó dos embarques con ventiladores artificiales chinos y lanzó una segunda iniciativa que consiste en entregar cajas con alimentos a las 125 mil familias más vulnerables del país. "Energía me sobra", reconoce mientras recibe el llamado de un asesor del presidente Sebastián Piñera para coordinar los respiradores que llegarían al día siguiente (viernes 1 de mayo) desde China. "Yo que soy piloto calculo que el avión va a llegar cerca de las dos de la tarde", señala a Presidencia.

